Ces labels promettent des modes de production « durables » ou « respectueux de l’environnement ». Pourtant, certains d’entre eux suscitent de vives critiques, voire sont dénoncés pour les pratiques condamnables de certains producteurs.

Difficile de s’y retrouver parmi tous les labels environnementaux qui ont fleuri récemment ! Et pourtant, tous ne se valent pas, certains relevant davantage de l’encouragement que de contraintes fortes. « Nous ne sommes pas un label aux exigences très élevées, même si ces dernières vont toutes au-delà de la réglementation. Il s’agit avant tout pour nous d’embarquer un maximum d’agriculteurs », argue Philippe Sommer, directeur d’Agri Confiance, un label qui veut donner aux clients « l’assurance de consommer des produits bons pour la planète ».

Bon pour la transition écologique… vraiment ?

Unique label public officiel certifiant la qualité environnementale des produits alimentaires en France, Haute valeur environnementale (HVE) est, lui aussi, accessible à un grand nombre d’exploitations. L’une des critiques majeures qui lui est faite tient dans son système de notation, qui permet une compensation de points quand ces derniers manquent. Par exemple, si un agriculteur n’en obtient pas suffisamment sur le pourcentage de surfaces non traitées avec des produits phytosanitaires, il peut les « compenser » par des « conditions d’application des traitements visant à limiter les fuites dans le milieu »