Alors que les allégations « vertes » se multiplient, il est souvent difficile pour les consommateurs de distinguer les produits réellement respectueux de l’environnement. Afin d’y voir plus clair, l’UFC-Que Choisir a mené entre juin et août 2025 une enquête « client mystère » dans cinq grandes enseignes françaises : Carrefour, E. Leclerc, Intermarché, Coopérative U et Auchan.

Nous avons recherché la mention d'un écolabel (Écolabel européen, Ecocert, CosméBio et Nordic Swan) sur les produits du quotidien, relevant de quatre catégories : papier toilette, couches pour bébés, lotions corporelles et nettoyants multi-usages. Pour compléter ces relevés en magasin, l'association a analysé une base de données regroupant les prix de 4 800 drives de supermarchés et hypermarchés (1).

Des produits certifiés encore trop rares, mais des prix accessibles

Les résultats sont sans appel : les produits écolabellisés restent rares dans les rayons français, avec un taux de disponibilité variant entre 4 % et 38 %, pour une moyenne d’environ 20 %. Une proportion bien trop faible pour permettre aux consommateurs de faire systématiquement des choix plus responsables dans leurs achats du quotidien.

Bonne nouvelle toutefois : les produits écolabellisés ne sont pas plus chers que les autres. Ils figurent en général dans le premier tiers de la fourchette de prix, et se révèlent même parfois en moyenne légèrement moins chers que leurs équivalents non labellisés. Pour le papier toilette, le produit le moins cher observé porte d’ailleurs l’Écolabel européen.

Les marques de distributeur (MDD) jouent parfois un rôle moteur, notamment pour les couches ou les nettoyants multi-usages, en proposant des références certifiées à des prix compétitifs. Mais globalement, aucune grande enseigne ne se distingue par une politique d’engagement claire ou une mise en avant significative de ces produits en rayon.

La France dans la moyenne européenne, loin derrière les pays nordiques

À l’échelle européenne, la France se situe dans la moyenne, bien en dessous des pays scandinaves, où les produits écolabellisés représentent jusqu’à 80 % de l’offre en moyenne. Cette comparaison met en lumière un important potentiel de progression pour le marché français, qui pourrait s’inspirer de ces modèles pour mieux répondre à la demande croissante des consommateurs pour une consommation durable.

Les demandes de l’UFC-Que Choisir

Face à ces constats, l’UFC-Que Choisir appelle :

Les distributeurs à agir dès maintenant :

Certifier leurs marques de distributeur avec l’Écolabel européen ou un label équivalent et ambitieux ;

Inciter leurs fournisseurs à la certification de leurs produits ;

Mettre en avant les produits écolabellisés en rayon pour les rendre visibles et accessibles à tous.

Les pouvoirs publics à accompagner le mouvement :

Soutenir l’Écolabel européen et les labels nationaux transparents et exigeants par des moyens renforcés et une meilleure intégration dans les politiques d’achats publics durables ;

Stimuler la demande par l’exemplarité des marchés publics ;

Lutter contre le greenwashing en renforçant les contrôles et en garantissant une application rigoureuse des nouvelles règles européennes sur les allégations environnementales.

Les consommateurs sont prêts à adopter des choix plus durables, mais encore faut-il que ces produits soient disponibles, visibles et dignes de confiance. Pour que le produit écolabellisé devienne le choix le plus simple et le plus sûr, l’UFC-Que Choisir appelle les distributeurs et les pouvoirs publics à faire de la certification écologique une priorité de la transition vers une consommation responsable.

(1) Voir les résultats par produit ci-dessous.​​​​​​