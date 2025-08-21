Labels des produits d'entretienTout ce qu'il faut savoir
Les produits d’entretien peuvent être dangereux pour l’humain ou la planète. Des labels certifiant des nettoyants écologiques et non toxiques s’ajoutent à la réglementation européenne.
Selon une étude de l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, l’air dans nos logements est 15 fois plus pollué qu’à l’extérieur. L’usage de produits ménagers participe largement à cette contamination, en rejetant des composés chimiques volatiles. Décrypter leurs étiquettes se révèle souvent complexe. Les labels peuvent nous aider à identifier les plus sains pour notre santé et l’environnement… Présentation des trois principaux du secteur.
À noter Leur cahier des charges est accessible sur leur site Internet.
Écolabel européen
Cette certification écologique a été instaurée, en 1992, par un règlement communautaire. Délivrée à un produit et non à une entreprise, elle garantit des nettoyants respectueux de l’environnement. Elle prend en compte tout son cycle de vie et inclut dans son analyse des critères de performance.
Produits certifiés : 14 500 en Europe.
Type de certification : par un organisme tiers (Afnor Certification en France).
Nature & Progrès
Créée en 1964, l’association vise à promouvoir un modèle alternatif à l’agriculture conventionnelle. Elle attribue une mention aux produits alimentaires, ménagers et cosmétiques qui sont respectueux de la planète et des animaux tout en préservant la santé humaine.
Fabricants
