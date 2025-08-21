Parmi les labels liés au tourisme durable, ceux qui certifient les hébergements respectueux de l’environnement sont les plus structurés. L’offre demeure cependant confidentielle.

Durant l’année, vous ne gaspillez jamais l’eau de la douche et réduisez l’usage de produits emballés ? Vous faites donc peut-être partie de ces personnes « éco-convaincues » qui, pendant leurs vacances, cherchent à séjourner au maximum dans des établissements eux-mêmes engagés dans une démarche vertueuse pour l’environnement. Opter pour un hôtel, un camping ou un gîte labellisé revêt alors ici tout son sens.

Contribuer à la préservation des ressources

Une étude de l’Agence de la transition écologique, datant de 2019 (et qui va être bientôt renouvelée), atteste la fiabilité de cinq labels dans le secteur de l’hébergement : l’Écolabel européen, Clef verte, Green Globe, Écogîte (pour les Gîtes de France) et Hôtel au naturel (plus confidentiel, avec seulement 14 lieux sur notre territoire). Pour arborer ces logos, les établissements s’engagent à contribuer à la préservation des ressources autour des trois grands axes suivants.

L’eau. Afin de l’économiser, il faut diminuer le débit des robinets, des douches et des toilettes, mais limiter également le changement des draps et des serviettes.

L’énergie. L’installation d’éclairages à basse consommation et la pose d’un système d’arrêt automatique des équipements de chauffage permettent d’éviter de la gaspiller.

Les déchets. Le tri