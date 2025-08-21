Des labels se sont développés pour garantir à chacun, selon la manière dont il voyage, de trouver sur place tout ce qu’il attend d’un séjour réussi. Problème : la plupart sont encore peu connus.

Partir en vacances peut prendre de multiples formes. Certains ne se déplacent qu’en tribu avec enfants, d’autres préfèrent les petites virées à deux, d’autres encore ne voyagent qu’avec leur camping-car… Les touristes ne forment pas une entité homogène, et les professionnels du secteur l’ont bien compris. Pour attirer ces visiteurs aux profils variés, des labels ont fleuri depuis le début des années 2000, et sont encore en plein essor. « D’après une étude menée en 2022 par Tourisme Bretagne et Loire-Atlantique Développement, le vacancier ne place la labellisation qu’en 12e position parmi les critères de choix d’un site, pointe Rémy Orhon, vice-président économie sociale et solidaire, tourisme, développement économique de proximité au département de Loire-Atlantique. En revanche, son intérêt pour un label augmente dès lors que celui-ci répond à un besoin précis. C’est sur des certifications ciblant une clientèle particulière que nous devons miser. »

Un appui territorial

Ces labels composent un maillage territorial bien structuré. Les offices de tourisme et les organisations touristiques propres à chaque département ou région choisissent de promouvoir l’un ou l’autre, en fonction de leur offre et de leur stratégie de