Les premiers labels liés aux cosmétiques sont apparus au début des années 2000. L’ objectif ? Garantir la santé des utilisateurs, le respect de l’environnement et le bien-être animal. Ces logos sont reconnus pour guider les clients dans leurs choix.

Au cours de sa thèse de docteur en pharmacie, Céline Margery a montré que le principal critère des consommateurs interrogés pour identifier un produit de beauté bio était la présence d’un label. Comme d’autres domaines, la cosmétique a vu les logos se multiplier avec actuellement plus de 20 certifications et une soixantaine de prix. Mais selon les observateurs, alors que deux labels ont récemment disparu (Slow Cosmétique et EVE Vegan), le secteur devrait se consolider autour d’une poignée de certifications reconnues, présentées ci-dessous.

À noter Les cahiers des charges sont accessibles sur les sites internet des labels, sauf celui de Cruelty-Free, disponible sur demande en écrivant à [email protected].

Cosmébio/Cosmos

Conçu en 2002 par des entreprises, Cosmébio a pour objectif de défendre la cosmétique biologique. Il rejoint ensuite le label international Cosmos, qui compte 12 organismes certificateurs dans le monde (Europe, Turquie, Australie, Corée du Sud). Ces deux logos partagent le même cahier des charges. Cosmos Natural garantit que 95 % des ingrédients sont d’origine naturelle, et Cosmos Organic, que 95 % de ceux qui peuvent être biologiques le sont.

Nombre