Quand un prestataire de santé à domicile facilite les contacts entre patients et laboratoires, et s’adjoint les services d’influenceuses sur Instagram pour faire sa promotion, à qui profitent ces liens d’intérêt ?

Lors de la dernière Journée mondiale du diabète, fin 2025, la fête a battu son plein à la Climate House, à Paris. Au pro­gramme, paillettes, bonne humeur, cours de sport et conférences sur la gestion de la pathologie et des émotions. Médecins, infirmiers, diététiciens et influenceurs y ont animé divers ateliers, avant qu’une DJ et chanteuse, atteinte elle aussi, ne clôture la soirée en musique. De rares petites filles, séduites par la nouvelle Barbie diabétique de Mattel, se pressaient devant le stand de Diabète santé, un prestataire de santé à domicile (PSAD) et fournisseur de pompes à insuline. Ambiance détente, girly à souhait.

© ANA WAALDER - Diabète santé - Mattel Sur le stand de Diabète santé est exposée la toute nouvelle Barbie diabétique, telle une guest-star.

De la fête à la foire commerciale

Atmosphère festive donc, mais surtout vrai moment de décompression pour les diabétiques de type 1 confrontés à cette maladie chronique extrêmement lourde. Ils doivent en effet s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour, en calculant la quantité en fonction de ce qu’ils mangent, de ce qu’ils ressentent, de l’activité physique pratiquée… Déterminer la bonne dose est un art délicat : trop d’insuline, on tombe en