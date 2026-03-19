La Croix-Rouge vend une partie de ses biens immobiliers à une société foncière privée. La transaction, qui appauvrit les centres médicaux de l’association, fait remonter de l’argent au siège… mais permet surtout à des fonds spéculatifs d’en gagner beaucoup. Dix ans avant, une opération identique a été conclue avec le réseau d’Ehpad Orpea…

Les financiers en rêvaient… La Croix-Rouge française l’a fait ! Elle a entrouvert, pour la première fois en 2020, les portes de son immense patrimoine immobilier à un fonds spéculatif. Cette année-là, elle crée la SCI Foncière CRF et ouvre son capital à Cofinimmo, un groupe d’investissement immobilier belge, dont le premier actionnaire est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le gestionnaire d’actifs américain BlackRock. L’association cède l’équivalent de 180 millions d’euros de bâtiments et de terrains à sa toute nouvelle société fille.

Deux ans plus tard, Cofinimmo devient majoritaire de la SCI ; la Croix-Rouge a perdu les commandes. Les hôpitaux qu’elle gère, installés au sein de ces immeubles, doivent payer des millions d’euros de loyers. Pourtant, en 2020, Guy Bernfeld, son directeur adjoint, jurait, la main sur le cœur, aux représentants du conseil économique et social (CSE) que l’association caritative conserverait à jamais la majorité de la Foncière CRF… et le contrôle de ses actifs. L’adage selon lequel « les promesses