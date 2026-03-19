À Échassières, dans l’Allier, une mine pourrait ouvrir en 2030 pour exploiter un gisement de lithium, l’or blanc de la transition énergétique. Il n’y a rien eu de tel depuis plus de 50 ans en France métropolitaine… Nommé « Emili », ce projet soutenu par le gouvernement divise.

« Voici le granit dont on parle », lance Cécile Pouly, qui tient dans sa main un fragment de roche comme on en trouve dans le sous-sol d’Échassières. Depuis plus d’une heure déjà, entourée de membres des associations Préservons la forêt des Colettes et Stop Mines 03 qu’elle a réunis chez elle, l’Auvergnate parle d’Emili, un projet d’extraction minière qui érigerait ce territoire situé à l’extrême sud de l’Allier en passage obligé de la transition énergétique.

La raison : ces paillettes brillantes que Cécile Pouly montre du bout des ongles… « Ce sont des micas lithinifères à partir desquels on peut produire du lithium », explique-t-elle, en laissant imaginer le lourd process à mettre en place pour récupérer ces cristaux. Cela n’effraie pas Imerys, à l’initiative de ce projet et propriétaire depuis 2005 de la carrière de Beauvoir nichée dans la forêt des Colettes. Depuis 1850, on y prélève du kaolin, une argile entrant notamment dans la fabrication de la porcelaine. Mais, juste en dessous, se situe « le quatrième plus grand gisement de lithium en roche dure du monde », évalue la multinationale.

« Il est connu depuis les années