L’enseigne de bricolage Leroy Merlin commercialise des batteries compatibles avec les appareils électroportatifs Ryobi, refabriquées en France avec des cellules lithium neuves sauvées de la poubelle. Une initiative intéressante qui se frotte aux dures lois du marché.

L’essentiel 94 % des batteries au lithium utilisées en Europe sont importées de Chine. L’immense majorité de celles qui sont envoyées au recyclage ont encore un potentiel d’utilisation.

En Anjou, l’entreprise VoltR veut prouver qu’il est possible de réutiliser les cellules viables pour fabriquer de nouvelles batteries made in France .

veut prouver qu’il est possible de pour fabriquer de . Mais pour être compétitive, elle n’a d’autre choix que d’importer des composants de Chine.

Depuis l’été 2025, l’enseigne de bricolage Leroy Merlin commercialise des batteries remanufacturées compatibles avec les outils électroportatifs de la marque Ryobi (des perceuses, des scies sauteuses, des perforateurs, etc.). Les batteries sont fabriquées à partir de cellules neuves issues de produits invendus, donc d’une capacité de 100 %, contrairement aux batteries reconditionnées, qui s’appuient sur des cellules encore utilisables mais par forcément neuves.

« Nous récupérons les batteries dont les industriels se débarrassent. Nous les démontons, nous récupérons les cellules et nous fabriquons de nouvelles batteries après nous être assurés de leur pleine capacité », explique Maxime Bleskine, le fondateur de l’entreprise VoltR. En plus, ces batteries sont fabriquées en Anjou, et vendues 20 % à 30 % moins cher que celles du fabricant. Ainsi, une batterie VoltR 18 V 4 Ah compatible Ryobi est affichée au prix de 59,90 €, contre 79,90 € pour le modèle de la marque.

Mais pour être compétitif, pas le choix : VoltR doit importer de nouvelles coques et des composants électroniques de Chine. « Non seulement il serait difficile de trouver un fabricant en France ou en Europe, mais en plus les coûts seraient tels que nous ne pourrions pas proposer un prix inférieur aux batteries Ryobi », déplore Maxime Bleskine.

Une entorse qui n’empêche pas VoltR d’estampiller ses batteries d’un fier « Fabriqué en France ». Pour avoir le droit d’apposer cette mention, il suffit que le produit « tire une part significative de sa valeur d’une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France, et ait subi sa dernière transformation substantielle en France ». C’est le cas ici et c’est déjà bien !