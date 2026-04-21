Depuis plus de 75 ans, Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) accompagne les consommateurs en toute indépendance grâce à des tests comparatifs uniques et rigoureux. Aujourd’hui, cette expertise se traduit par un indicateur simple et lisible : La Note Que Choisir , qui permet d’identifier immédiatement les produits les mieux notés. Un véritable outil d’aide à la décision, fondé sur des critères objectifs et transparents.

Dans un marché où les références se multiplient et où les promesses marketing abondent, il devient de plus en plus difficile pour les consommateurs de faire un choix éclairé. Depuis 10 ans, Que Choisir Ensemble répond à cette problématique grâce à un repère fiable qui met en lumière, en magasins et en ligne, les résultats de nos tests indépendants. La Note Que Choisir nous permet de devenir encore plus visibles, efficaces et influents tout en restant nous-mêmes : experts, militants, indépendants.

Un logo réservé aux meilleurs produits

Sont éligibles au label « Meilleur Choix » les produits ayant obtenu une note égale ou supérieure à 14/20. Afin que seuls les meilleurs vous soient proposés, ces produits doivent également figurer parmi les 25 articles les mieux notés d’un test comparatif. Nos conditions restent strictes et n’interfèrent aucunement dans nos méthodes de travail habituelles. Nos experts continuent d’acheter les produits de manière anonyme dans le commerce et les testent en laboratoires indépendants selon vos conditions réelles d’usage.

De plus, l’utilisation du label ne peut dépasser les 18 mois suivant la date de publication des résultats. Ceci permet de limiter les évolutions potentielles des produits. Si jamais le produit affichant le label « Meilleur Choix » change de composition et ne répond plus aux critères d’éligibilité de La Note, le label est immédiatement retiré. La Note Que Choisir doit toujours refléter de manière fiable la qualité d’un produit à un instant donné.

Vous gardez la primeur de l’information

La Note Que Choisir ne peut être apposée qu’après la publication du test sur notre site Internet QueChoisir.org. Cette note ne remplace pas la richesse des tests textes que nous publions. Les critères d’évaluation, le détail des résultats et les avis de nos testeurs, auxquels vous êtes très attachés, restent votre exclusivité.

Non à l’utilisation abusive de La Note Que Choisir

Votre vigilance nous est très précieuse puisque, en tant que consommateur attentif, vous pouvez aussi nous signaler toute utilisation abusive de la Note via le site LaNoteQueChoisir.org. Vous l’aurez compris, au-delà de son utilité immédiate pour les consommateurs, La Note Que Choisir doit également nous permettre de lutter plus efficacement contre les utilisations illicites et garantir ainsi une information fiable, transparente et pertinente.

Financer des services utiles aux consommateurs

La Note Que Choisir est au service de tous les consommateurs. Les revenus générés servent à couvrir les frais de gestion et de contrôle de Bureau Veritas Certification et l’excédent alimente notre fonds de dotation, dont l’objet exclusif est de participer au financement de campagnes d’intérêt général sur l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs menées par Que Choisir Ensemble. Ce fonds de dotation sert à produire davantage d’outils informatifs au service de tous, comme des cartes interactives de la qualité de l’eau du robinet, des réseaux mobiles, de l’offre de soins, ou encore des outils éducatifs pour une alimentation saine et de qualité, ou pour faire valoir vos droits.