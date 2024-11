Phenix Assurances devient le nouvel assureur auto de madame X. La cotisation annuelle s’élève à 890 €. À la suite de la souscription de ce contrat, la compagnie la sollicite pour des prélèvements supplémentaires, au titre notamment de frais de gestion. La cliente, sous la pression et face à la menace de résiliation de la part de Phenix Assurances, accepte. Or, le montant total ponctionné atteint… 4 428 €. Désemparée, elle se tourne vers l’UFC-Que Choisir de Charente-Maritime, qui redoute un abus de faiblesse. L’association locale demande un éclaircissement sur le bien-fondé des sommes perçues, en particulier les « frais de gestion non remboursables ». Après plusieurs relances par téléphone et par e-mails, l’assureur procède enfin à une régularisation et reverse à madame X. 4 246 €.

UFC-QUE CHOISIR DE CHARENTE-MARITIME (17)