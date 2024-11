Souvenez-vous : en mars 2020, une ordonnance disposait que les séjours annulés en raison du covid pouvaient être compensés en avoirs, valables 18 mois, au terme desquels le client devait être remboursé si le voyage n’était pas effectué. L’UFC-Que Choisir et la CLCV (autre association de défense des consommateurs), qui pointaient la non- conformité de cette mesure avec le droit communautaire, ont saisi le Conseil d’État. Dans son arrêt du 13 octobre 2023, ce dernier annule ­l’ordonnance et impose, en outre, le remboursement des frais d’annulation pour cause de covid. Depuis, l’association locale (AL) de Savoie a résolu plus d’une dizaine de litiges en s’appuyant sur cette décision.

UFC-QUE CHOISIR DE SAVOIE (73)