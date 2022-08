© ©DENIS/REA Garantie légale Grosbill n’endosse pas ses responsabilités

De graves défauts de fonctionnement apparaissent sur l’ordinateur portable de marque Acer que monsieur X. a acheté deux mois auparavant dans un magasin Grosbill du 13e arron­dissement de Paris. Le consommateur s’adresse au vendeur afin qu’il procède à la remise en état de l’appareil, encore sous garantie. Mais ce dernier refuse et indique que « par accord spécial, c’est Acer qui applique la garantie, et qu’il faut donc lui envoyer directement le PC ». Monsieur X. s’exécute, mais il se heurte à un second refus : le fabricant rejette la responsabilité de la panne sur le client et l’invite à payer lui-même les réparations. Avec l’aide de l’UFC-Que Choisir, monsieur X. insiste auprès du magasin spécialisé en informatique, le relançant maintes fois. L’enseigne consent enfin à appliquer les garanties commerciale et légale de conformité, qui incombent bel et bien au vendeur !