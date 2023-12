Retourner sur les bancs de l’école… c’est ce qu’a fait ­l’association locale (AL) de Dordogne, qui s’est invitée, il y a ­plusieurs semaines, à la faculté de droit de Périgueux pendant plus d’une demi-journée. L’action menée concernait l’un des chevaux de bataille de l’UFC-Que Choisir en 2023 : la protection des données personnelles, qui s’est notamment traduite par la campagne nationale « Je ne suis pas une data ». Tout au long de l’après-midi, un bénévole de l’AL a arpenté le campus. « Comment protégez- vous vos données personnelles ? », telle était la question que ce « porteur de parole » a posée aux étudiants qu’il a croisés. Un escape game avait aussi été organisé. En début de soirée, une conférence intitulée « Vos données personnelles, je ne suis pas une data, je reprends la main » a réuni 160 participants. Cet événement s’est déroulé en visio­conférence avec les universités de Bordeaux (33) et d’Agen (47). L’AL a profité de sa venue pour lancer une initiative qui pourrait être reproduite ailleurs : la création d’une équipe jeune à l’UFC-Que Choisir de Dordogne. In fine, quatre étudiantes ont accepté d’assister à une première réunion afin de fixer les modalités de ce groupe. Ce dernier permettra à l’AL d’avoir des relais auprès de ce type de publics. Depuis, le projet s’est concrétisé : une convention a été signée et des pistes de travail ont été fixées, comme la mise en place de rendez-vous conso dans les lycées.

UFC-QUE CHOISIR DE DORDOGNE (24)