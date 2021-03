© La Charente Maritime.fr Manger local Un logo pour soutenir les productions départementales

C’est massivement que les adhérents de l’association locale (AL) de Charente-Maritime ont soutenu le lancement du label « + de 17 dans nos assiettes ». Pourquoi 17 ? Parce que c’est le numéro du département. Fruit d’un partenariat entre ce dernier et la chambre d’agriculture, et délivré suivant un cahier des charges strict, ce logo doit soutenir les productions de la région et devenir « un repère pour les consommateurs et une fierté pour les producteurs ». Cerise sur le gâteau, précise l’AL, « manger local permet aussi de réduire la pollution due au transport et de créer du lien social ».