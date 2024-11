Le 26 novembre, place à la mobilité douce à l’UFC-Que Choisir ! L’association lance une nouvelle campagne pour réclamer le développement des transports en commun dans toute la France. Cette date a aussi une portée symbolique, puisqu’il s’agit de la Journée mondiale des transports durables. L’UFC-Que Choisir appelle ainsi les pouvoirs publics à investir, à aménager le territoire et à repenser les infrastructures liées aux déplacements. L’enjeu ? Réduire l’utilisation de la voiture particulière, qui contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Près d’une cinquantaine d’associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir vont se mobiliser dans 43 départements. Les bénévoles iront à la rencontre des usagers dans les communes particulièrement touchées par l’absence de moyens de locomotion collectifs, avec l’objectif de les sensibiliser à cette problématique et à ses diverses solutions. N’hésitez pas à contacter l’AL la plus proche afin de connaître le programme, et rendez-vous dans le numéro de janvier de Que Choisir pour en savoir plus sur ce qui a été entrepris.

UFC-QUE CHOISIR ET SES ASSOCIATIONS LOCALES