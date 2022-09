Mutuelle L’assureur s’affranchit des règles

Une fois à la retraite, madame B. veut résilier les complémentaires santé qu’elle détient en plus de sa couverture employeur. Par conséquent, elle prend soin de notifier à la compagnie sa volonté de mettre fin à ses contrats au 1er avril, soit la date anniversaire de souscription. Mais la mutuelle refuse, et lui indique qu’elle doit attendre le 31 décembre pour réaliser cette démarche. Or, un assuré a la faculté de clore son contrat à la date du premier anniversaire, puis à tout moment après une année passée. La demande de Madame B. s’avère donc parfaitement légitime. Elle sollicite l’association locale (AL) d’Orléans pour qu’elle l’aide à défendre ses droits. L’AL rappelle par courrier à l’assureur ses obligations. Effet immédiat ! La société s’exécute enfin et radie sa cliente à la date souhaitée.