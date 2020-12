Service après-vente Table basse bien trop fragile

Nous sommes en février 2018. Madame B. achète en ligne une table basse en verre transparent auprès de Cuir Center Domus. En novembre 2019, son meuble se fissure spontanément et très bruyamment en réseau étoilé, alors qu’il n’a subi aucun impact ! La consommatrice avertit aussitôt le vendeur de l’incident. Elle lui envoie des clichés et le contacte à plusieurs reprises par téléphone. Cuir Center Domus finit par transmettre la réclamation au service après-vente (SAV). Deux mois plus tard, madame B. reçoit un e-mail l’informant « qu’après étude du dossier et analyse des photos, [il n’est pas possible de faire] intervenir le SAV dans le cadre de la garantie ». L’adhérente se rapproche alors de l’association locale (AL) de Clamart (92). Cette dernière écrit à l’enseigne, en vain. Madame B. saisit donc un conciliateur de justice. Six mois plus tard, Cuir Center Domus accepte enfin de remplacer la table basse ayant « explosé ». Ce modèle a, depuis, été retiré de la vente.