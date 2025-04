Heureux d’acquérir une voiture lors d’une vente aux enchères organisée par Alcopa Auction, à Rennes, Monsieur J. déchante vite. Après l’achat, il reçoit le dossier exhaustif du modèle vendu, qui complète le descriptif sommaire transmis avant la transaction. C’est la douche froide, plusieurs interventions sont nécessaires : réparer une fuite d’huile, remplacer le pot catalytique et la courroie de distribution. L’automobiliste s’adresse à un garage à Cancale, qui ne trouve pas l’origine de la fuite. Le moteur doit être démonté pour continuer les recherches. Monsieur J. décide d’arrêter les frais, mais il ne parvient pas à joindre Alcopa Auction. Il se rend à la permanence cancalaise de l’association locale (AL) de Saint-Malo et ses environs. Celle-ci envoie un e-mail à la société d’enchères, en précisant notamment que la carte grise est toujours à son nom et pas à celui de l’acheteur. Alcopa Auction propose la reprise du véhicule et rembourse la facture du garage.

UFC-Que Choisir de Saint-Malo et ses environs (35)