Ce vendredi 24 avril, jour du dépassement français, des militants organisent un enterrement devant le siège de Microsoft France, pour dénoncer la condamnation prématurée de 300 millions d’ordinateurs. Action non-violente COP21, Alternatiba, l’April, HOP - Halte à l’Obsolescence Programmée, Que Choisir Ensemble, et Zero Waste France unissent leurs voix pour dénoncer le gaspillage de masse provoqué par Microsoft.

La procession funéraire d’une vingtaine de personnes s’arrête devant le siège de Microsoft. Sur les épaules de quatre porteurs funéraires habillés aux couleurs de Microsoft, un cercueil indique : 300 millions d’ordinateurs. « Nous sommes réunis en ce jour du dépassement français pour dénoncer la condamnation prématurée de plus de 300 millions d’ordinateurs, pour cause de mise à jour incompatible, imposée par Microsoft » annonce la maîtresse de cérémonie. Cet enterrement symbolique rassemble Alternatiba et ANV-COP21, porteurs de la campagne Piratons Microsoft, l’April, qui promeut et défend les logiciels libres, HOP - Halte à l’Obsolescence Programmée, qui se mobilise pour allonger la durée de vie des appareils, Que Choisir Ensemble, association de consommateurs et Zero Waste France, association de lutte contre le gaspillage. Les prises de parole, détaillant les enjeux des différents acteurs de la société civile s’enchaînent, sous forme d’oraison funèbre.

En ce jour du dépassement français, « nous enterrons le bon sens, celui qui nous éviterait de mettre des ordinateurs encore fonctionnels au rebut. Pour rappel, 800 kg de matières premières sont nécessaires pour fabriquer un seul ordinateur portable ! » déclare Noémie Brouillard, porte-parole de l’association Zero Waste France. Entre le 1er janvier et le 24 avril, la France a consommé toute sa part de ressources naturelles renouvelables que la planète peut régénérer en un an… en seulement 3 mois et demi, donc.

Le remplacement forcé de ces ordinateurs implique l’extraction d’immenses quantités de ces ressources naturelles, notamment de métaux rares, nécessaires à la fabrication de nouvelles machines.

« Aujourd’hui, Microsoft enterre le portefeuille des Français forcés de racheter un ordinateur qui pourtant fonctionne toujours » déclare Frithjof Michaelsen, porte-parole de Que Choisir Ensemble. Le 14 octobre 2026, c’est près d’un Français sur dix qui sera impacté par l’arrêt des mises à jour de Windows 10, alors que leurs ordinateurs fonctionnent encore. La raison ? Windows 11, le nouveau système d’exploitation imposé par Microsoft rend obsolètes les 300 millions d’ordinateurs dans le monde pas assez puissants pour supporter ce changement. Les détenteurs d’ordinateurs ne pouvant pas passer sous Windows 11 sont alors forcés d’en acheter un nouveau s’ils veulent éviter virus et piratages.

« Alors que plus de 50 000 citoyens se sont déjà mobilisés pour dire non à ces pratiques d’obsolescence logicielle, Microsoft poursuit sa logique absurde de gaspillage » explique Julie Caillard, porte-parole de l’association HOP - Halte à l’Obsolescence Programmée. En septembre 2025, plus de 20 organisations s’étaient déjà mobilisées dans la coalition “Non à la Taxe Windows”, et avaient rallié plus de 50 000 personnes à leurs revendications. Si Microsoft a retardé l’échéance de la fin des mises à jour d’un an jusqu’au 14 octobre 2026, ce n’est qu’un sursis pour les utilisateurs et utilisatrices. Le remplacement de machines fonctionnelles entraîne de graves difficultés économiques pour les particuliers, pour le secteur associatif, et un immense gaspillage d’argent public pour les collectivités territoriales, les écoles, les administrations concernées. Selon l’association, pour un département d’1,5 million d’habitants, le remplacement du matériel est estimé à 1,1 million d’euros.

Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu où la dépendance de la France aux géants américains du numérique est problématique, les institutions publiques entament les unes après les autres leur transition vers les logiciels libres. La présidente de l’April, association de promotion et de défense du logiciel libre, rappelle : « Il n’y a pas d’informatique réellement durable et maîtrisée sans logiciel libre ». Pour agir face à Microsoft, Magali Garnero, alias Bookynette, affirme : « Ne jetez pas votre ordinateur ! Prenez le temps de passer à un système d’exploitation libre avec, si besoin, l’aide de communautés libristes participant à l’opération « Adieu Windows, bonjour le Libre ! » Une manière selon l’association de rallonger la durée de vie de son ordinateur tout en préservant son portefeuille, ses libertés et la planète.

Le mouvement de mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale Alternatiba et Action non-violente COP21 a adressé une lettre ouverte 10 jours plus tôt à la direction de Microsoft et Microsoft France, restée sans réponse. Leur demande : prolonger les mises à jour de Windows 10 jusqu’en 2030. « Microsoft engrange des milliards de profits, au détriment de ses utilisatrices et utilisateurs, des institutions publiques et des conditions d’habitabilité de la planète. Cela doit changer, Microsoft France peut et doit faire le bon choix », dénonce Aurore David, porte-parole du mouvement. Face à cette situation que l’activiste qualifie de « scandale social, écologique et démocratique », Alternatiba et ANV-COP21 annoncent une vague d’actions sur tous les territoires pendant les 6 prochains mois, réunies sous un mot d’ordre commun : Piratons Microsoft !