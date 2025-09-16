Une coalition de 23 organisations lance, ce mardi 16 septembre, une pétition qui interpelle Microsoft pour exiger le maintien des mises à jour non payantes de sécurité de Windows 10.

Le 14 octobre 2025, Microsoft cessera d’assurer les mises à jour du système d’exploitation Windows 10. Jusqu’à 400 millions d’ordinateurs dans le monde sont impactés par cette décision unilatérale et injuste, représentant un désastre écologique, social et économique.

Une taxe injustifiée pour les utilisateur·ices

Faute de compatibilité de leurs ordinateurs avec Windows 11, des millions de particuliers, administrations publiques, et entreprises se retrouvent dans l’obligation de payer pour obtenir un sursis ou bien de renouveler complètement leurs appareils. Aucune de ces options n’est satisfaisante. Cette pression honteuse pèse sur les budgets restreints des administrations, et sur le porte-monnaie des ménages.

En cas de refus ou d’impossibilité de payer, c’est la double peine : en continuant d’utiliser leur ordinateur sans mises à jour de sécurité, les utilisateurs et utilisatrices s’exposent à d’importantes failles de sécurité et à des risques de cyberattaques. Alors que 17 % de la population française est freinée dans son accès au numérique, faute d’équipement ou parce que celui-ci est déjà trop vieux ou dépassé, cette décision contribue à aggraver massivement l’exclusion numérique qui touche avant tout les plus modestes d’entre nous.

Au total, 10 milliards d’euros de coûts supplémentaires pourraient peser sur le budget des utilisateurs et utilisatrices d’ordinateurs incompatibles avec Windows 11 qui paieraient la mise à jour de Windows 10. De quoi augmenter le résultat, déjà excellent, de 87 milliards d’euros de bénéfices nets obtenus par la firme en 2025…

Un scandale environnemental signé Microsoft : l’incitation au renouvellement des ordinateurs

Depuis des mois, les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 reçoivent de nombreuses communications et des publicités ciblées poussant au rachat d’un ordinateur. Alors même que certains de ces équipements n’ont que 5 ans et sont en parfait état de marche ! Cette obsolescence du logiciel entraînera inévitablement un énorme gaspillage de ressources, dans une logique de surconsommation inacceptable.

Près de 32 000 tours Eiffel : c’est le poids des matières premières nécessaires au remplacement des ordinateurs incompatibles avec Windows 11.

Il est encore temps d’agir, Microsoft doit revenir sur sa décision. La coalition « Non Taxe Windows », composée de 23 organisations, appelle au maintien des mises à jour de sécurité non payantes de Windows 10 à minima jusqu’à 2030. Plus généralement, nous défendons l’encadrement légal des pratiques, afin d’assurer la mise à disposition gratuite et sans contrepartie des mises à jour logicielles pendant au moins 15 ans, ainsi que l’obligation d’information des utilisateurs et utilisatrices sur le passage à un système d’exploitation libre.

