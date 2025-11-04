Malgré le tollé que cette décision provoque, Microsoft persiste à vouloir stopper les mises à jour gratuites de son système d’exploitation Windows 10 à partir d’octobre 2026. Voici ce qu’il faut savoir pour passer sans trop d’encombres le cap de cette obsolescence logicielle.

Elle devait entrer en vigueur le 14 octobre dernier. Face à la mobilisation de la coalition « Non à la taxe Windows », initiée par l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) et à laquelle s’est jointe l’UFC-Que Choisir, son éditeur, Microsoft, a consenti à reculer d’un an la fin de la gratuité des mises à jour de son système d’exploitation Windows 10. L’éditeur persiste néanmoins à vouloir suspendre son support aussi vite que possible. Officiellement, cette décision est censée apporter à ses utilisateurs un meilleur service et une plus grande sécurité. L’opération est aussi et surtout un moyen pour cette société hyper rentable d’accroître encore ses revenus. Car à ses clients impactés, Microsoft ne propose que deux alternatives : soit payer pour continuer à bénéficier des mises à jour, soit acquérir un nouvel ordinateur équipé de Windows 11 (lire ci-dessous). Dans les deux cas, la facture n’est pas anodine.

L’UFC-Que Choisir et ses partenaires continuent d’appeler Microsoft à maintenir les mises à jour gratuites de Windows 10 au moins jusqu’en 2030. Ils demandent aussi aux parlementaires européens de modifier la réglementation afin qu’à l’avenir, les éditeurs soient tenus d’assurer une mise à jour gratuite et sans contrepartie de leurs logiciels pendant au moins les 15 années suivant l’arrêt des ventes et les obliger à informer leurs utilisateurs sur la possibilité de passer à un système d’exploitation libre. En attendant, voici ce qu’il faut savoir pour passer au mieux ce cap.

Comment savoir si je suis concerné ?

C’est le cas si vous possédez un ordinateur fonctionnant sous Windows 10. Pour en avoir le cœur net, cliquez sur le bouton Démarrer de la machine, rendez-vous dans les paramètres puis dans les onglets Système et Informations système. La version du système d’exploitation y est indiquée.

Que se passera-t-il lorsque les mises à jour gratuites s’arrêteront ?

Votre ordinateur ne s’arrêtera pas de fonctionner du jour au lendemain, mais plus le temps passera et plus il sera sujet aux infections par des virus ou d’autres logiciels malveillants. Les failles de sécurité n’étant plus comblées, le risque que vous soyez victime d’une arnaque ou que votre machine soit utilisée par des pirates pour mener des cyberattaques d’ampleur ne cessera de grandir. À terme, il deviendra aussi de plus en plus difficile de trouver des logiciels compatibles.

Quelles sont les solutions qui s’offrent à moi ?

Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

1. Votre ordinateur peut passer à Windows 11

Pour le savoir, cliquez sur le bouton Démarrer, rendez-vous dans les paramètres, puis dans l’onglet Mise à jour et sécurité et Windows Update. Si une mise à jour vers Windows 11 y est proposée, c’est que l’ordinateur est compatible. Dans ce cas, vous pouvez l’installer dès maintenant. La procédure est simple et gratuite.

2. Votre ordinateur n’est techniquement pas capable de supporter Windows 11

Vous avez alors 3 alternatives :

Acheter un ordinateur équipé de Windows 11 . C’est peut-être la solution la plus simple et la plus pérenne, mais c’est aussi la plus chère et la moins écologiquement soutenable. À envisager surtout si votre PC est déjà ancien. N’hésitez pas à consulter nos tests Ordinateurs portables, Ultrabooks et Chromebook ainsi que notre guide d’achat.

. C’est peut-être la solution la plus simple et la plus pérenne, mais c’est aussi la plus chère et la moins écologiquement soutenable. À envisager surtout si votre PC est déjà ancien. N’hésitez pas à consulter nos tests Ordinateurs portables, Ultrabooks et Chromebook ainsi que notre guide d’achat. Souscrire au programme ESU , pour Extended Security Updates (mises à jour de sécurité étendues) afin de bénéficier des futurs patchs. Aux États-Unis, où il est déjà disponible, il est facturé 30 $, soit environ 26 € par machine pour les particuliers, mais 61 $ pour les entreprises et les organismes publics et 1 $ pour les associations.

, pour Extended Security Updates (mises à jour de sécurité étendues) afin de bénéficier des futurs patchs. Aux États-Unis, où il est déjà disponible, il est facturé 30 $, soit environ 26 € par machine pour les particuliers, mais 61 $ pour les entreprises et les organismes publics et 1 $ pour les associations. Passer aux logiciels libres en remplaçant définitivement Windows par Linux. Ce système transparent et gratuit s’est considérablement simplifié ces dernières années et des tests que nous avions menés ont montré qu’installer le système d’exploitation Linux améliorait les performances des ordinateurs, même anciens. Certes, un temps d’adaptation peut être nécessaire et des problèmes de compatibilité et des bugs ne sont pas à exclure, mais rien d’insurmontable pour celles et ceux qui ont quelques bases en informatique. Quant aux autres, ils peuvent faire appel à un assembleur spécialisé ou se tourner vers un club dédié à la découverte des logiciels libres pour se faire aider. Une fois passé le cap, les histoires de mise à jour de Windows ne vous concerneront plus.

Comment bénéficier de l’extension des mises à jour gratuites ?

En attendant de faire votre choix, vous pouvez profiter du prolongement des mises à jour gratuites jusqu’au 13 octobre 2026. Mais attention : pour en bénéficier, vous devez agir. Après avoir effectué les mises à jour disponibles dans l’onglet Mises à jour de sécurité, vous devez vous inscrire au programme Mises à jour de sécurité étendues en cliquant sur « S’inscrire maintenant », dans le même onglet. Si vous avez déjà un compte Microsoft (c’est le cas de la plupart des utilisateurs de Windows), vous devez vous y connecter. Dans le cas contraire, il faut en créer un et vous y connecter régulièrement. Si vous ne souhaitez pas rester connecté à votre compte Microsoft (pour éviter de céder certaines données, par exemple), c’est possible, mais dans ce cas, vous serez invité à payer la somme de 31,49 €.