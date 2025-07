Comparatif Chromebooks

Vous connaissez les PC sous Windows. Et, de nom au moins, les Mac d’Apple. Mais les Chromebook, en avez-vous déjà entendu parler ? Bien que lancés il y a près de 15 ans, ces ordinateurs sont encore très marginaux (1 % du parc seulement, contre 17 % pour Mac et 77 % pour Windows). Ils fonctionnent avec Chrome OS, signé Google. Particularité : le système s’appuie sur le navigateur maison, Chrome, pour travailler en ligne sur des documents stockés dans le cloud (Google Drive). Il est bien sûr possible de modifier ses fichiers hors ligne ; ils seront mis à jour en ligne dès la connexion établie. En fait, un Chromebook est idéal pour les adeptes de Google, dont vous retrouverez tous les services, de Gmail à Google Docs. Nous avons testé 6 modèles.