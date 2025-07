Comparatif Chromebooks Voir le comparatif

Performances

Nous mesurons le temps nécessaire pour démarrer l’ordinateur, puis les performances sont évaluées à l’aide d’applications pour Chrome (benchmarks et essais pratiques). La capacité à lire des formats vidéo Full HD et 4K est évaluée. Enfin, les performances des jeux sont notées (qualité des images, fluidité de l’affichage).

Qualité d’affichage

Nous mesurons la luminosité maximale de l’écran et contrôlons l’absence de pixels morts ou persistants colorés. Une évaluation subjective permet de juger l’uniformité de la luminosité, le rendu des couleurs, l’angle de vue vertical et horizontal, et la réflexion de la lumière.

Qualité du son

Un jury apprécie la qualité sonore d’une série de fichiers MP3 restituée par les enceintes intégrées.

Facilité d’emploi

L’ergonomie du clavier et du pavé tactile est notée, de même que la clarté de la notice, la disposition des connecteurs, la température de la base en fonctionnement et le bruit de l’ordinateur.

Autonomie batterie

Après avoir réglé les écrans à un même niveau de luminosité, on mesure l’autonomie de la batterie lors de la lecture d’une vidéo sur Internet en wi-fi.

Équipement

On observe la connectique (ports USB, wi-fi…), la capacité de stockage, la présence ou non d’un lecteur de carte SD, etc.

Construction

Nous jugeons les matériaux et les finitions.