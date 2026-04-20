Apple lance un ordinateur portable à 699 €, le MacBook Neo, conçu pour les besoins informatiques courants. Le californien se positionne ainsi en alternative sérieuse aux PC portables vendus au même prix, ouvrant les portes de son écosystème au plus grand nombre. Cet ordinateur n’est, bien sûr, pas le plus puissant de la gamme Apple. Le MacBook Air est beaucoup mieux équipé, le MacBook Pro davantage encore. Mais avec sa puce A18 Pro, ses 256 Go de stockage (annoncés) et ses 8 Go de RAM, le MacBook Neo a montré de bonnes performances lors de nos tests en laboratoire. Son excellent rapport qualité/prix est indéniable. Dommage qu’Apple ait transigé sur quelques aspects pratiques, qu’on trouvera certainement sur le probable Neo 2…

L’essentiel Apple se lance sur le segment du moyen de gamme avec le MacBook Neo , un ordinateur portable à 699 €.

se lance sur le segment du moyen de gamme avec le , un ordinateur portable à Nos tests en laboratoire révèlent que ce MacBook Neo affiche un bon rapport qualité/prix .

. Cet ordinateur portable concurrence les PC portables sous Windows qui, à prix égal, ne sont pas mieux équipés. Il concurrence aussi les autres ordinateurs portables Apple, à savoir le MacBook Air et le MacBook Pro.

Coup de tonnerre dans le petit monde des ordinateurs portables : la barrière entre les adeptes d’Apple et les utilisateurs de PC portables sous Windows vient de s’effondrer. Cette barrière, elle était érigée par les prix, puisqu’il faut 1 200 € minimum pour pénétrer l’univers macOS, quand un PC portable d’entrée de gamme coûte moins de 500 €.

→ Lire aussi : Les résultats complets de notre test du MacBook Neo​​​​​​

Entre les deux, le budget de 700 € s’est imposé ces dernières années comme celui qui permet de s’équiper d’un PC portable performant. C’est justement le prix auquel Apple a choisi de positionner son nouveau MacBook Neo, ouvrant ainsi les portes de son écosystème au plus grand nombre. Pour 699 €, le fabricant propose une machine aux finitions impeccables, équipée de :

un écran LED de 13"

8 Go de mémoire vive

256 Go de stockage (annoncés)

une puce A18 Pro conçue pour gérer l’intelligence artificielle

2 ports USB-C, l’un au format USB2 (480 Mbit/s) l’autre USB3 (10 Gbit/s)

1 port jack 3,5 mm pour brancher un casque

2 haut-parleurs

Apple propose, pour 100 € de plus, un clavier avec déverrouillage Touch ID (empreinte digitale) et 512 Go de stockage (annoncés) au lieu de 256 Go.

© Apple Le Touch ID pour déverrouiller le MacBook Neo.

Sur le papier, cette configuration est suffisante pour répondre aux besoins informatiques courants, centrés sur la gestion du quotidien (démarches administratives, organisation des vacances, bureautique…) et les usages multimédias (streaming audio, vidéo).

Nous avons toutefois envoyé la machine au laboratoire pour un test de performances, qui permet en outre de mettre à l’épreuve la puce A18 Pro initialement développée pour les smartphones (iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max) et déjà remplacée par la A19 Pro dans les iPhone Pro les plus récents (iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max).

Résultat : il tient bien la route. L’écran est de bonne qualité, uniforme et bien contrasté. On regrette quand même un très léger manque de netteté autour du texte, pas gênant dans l’absolu, mais perceptible quand on compare à un MacBook Air. Nous n’avons constaté aucun ralentissement gênant lors de nos essais. Les deux haut-parleurs fournissent de bonnes basses et une profondeur de son raisonnable.

Attention, sur les 256 Go de stockage annoncés ne restent que 196 Go réellement disponibles pour l’utilisateur. Quant à la batterie, elle tient moins longtemps que celle des autres MacBook (normal, sa capacité est inférieure). Après 30 minutes de charge, elle revient à 36 % et il faut 2 h 20 pour une charge complète (plus que les 1 h 57 des MacBook Air et MacBook Pro (M5), plus aussi que les 1 h 37 du MacBook Air (M4).

Malgré tout, l’ordinateur portable « à bas prix » d’Apple a fait l’objet de quelques concessions qui, sans être bloquantes, restent à souligner. Ainsi :

l’écran ne s’adapte par automatiquement à la luminosité ambiante ;

le clavier n’est pas rétroéclairé, ce qui élimine la possibilité de travailler dans une pièce sombre ;

la version de base n’intègre pas Touch ID, le lecteur d’empreintes digitales d’Apple ;

la mémoire vive n’est pas extensible, la capacité de stockage non plus ;

les deux ports USB-C ne se valent pas ;

la recharge de la batterie est limitée à 30 W (il n’y a pas de possibilité de charge rapide sur cet appareil) ;

la caméra frontale ne bénéficie pas de la fonction de cadrage automatique sur l’intervenant ;

côté son, on trouve deux haut-parleurs sur le MacBook Neo contre quatre sur le MacBook Air et six sur le MacBook Pro.

© Apple Les différents ports et les enceintes du MacBook Neo.

Le MacBook Neo face au MacBook Air et au MacBook Pro de 2025 (modèles testés)

MacBook Neo

(2026) MacBook Air

(2026) MacBook Pro

(2025) Écran 13" 13,6" 14,2" Processeur A18 Pro M5 M5 Mémoire vive 8 Go 16 Go 16 Go Stockage 256 Go 512 Go 1 000 Go Ports 2x USB-C limités

(1x USB 2, 1x USB 3) 2x USB-C Thunderbolt 4 3x USB-C Thunderbolt 5

+ 1x HDMI Prix

(à partir de) 699 € 1 199 € 1 899 €

Le MacBook Neo affiche un bon rapport qualité/prix, c’est sûr. Mais à 699 € pour la version de base, et 799 € pour celle intégrant 512 Go de stockage (annoncés) et Touch ID, il devient comparable aux MacBook Air de 2022 et 2024, équipés respectivement des puces M3 et M2, désormais disponibles en reconditionné à des prix intéressants. En interrogeant quelques sites, nous avons trouvé :

Un MacBook Air M2 (2022) à 650 €

Un MacBook Air M3 (2022) à 820 €

Un MacBook Air M4 (2022) à 1 000 €

Or, les MacBook Air de toutes générations restent, comme le prouvent nos tests en laboratoire, au moins aussi performants que le MacBook Neo. Et ils sont nettement mieux équipés : leur clavier est rétroéclairé et intègre Touch ID, leur batterie est plus grande, la connectique plus aboutie (avec deux ports USB-C rapides, une prise MagSafe dédiée à la recharge).

Le MacBook Neo face aux MacBook Air de 2022, 2024 et 2025 (modèles testés)

MacBook Neo

(2026) MacBook Air

(2022) MacBook Air

(2024) MacBook Air

(2025) Écran 13" 13,6" 13,6" 13,6" Processeur A18 Pro M2 M3 M4 Mémoire vive 8 Go 8 Go 8 Go 16 Go Stockage annoncé/disponible 256 Go 256 Go 256 Go 256 Go Ports 2x USB-C limités

(1x USB 2, 1x USB 3) 2x USB-C Thunderbolt 3

1x Magsafe 2x USB-C Thunderbolt 3

1x Magsafe 2x USB-C Thunderbolt 4 Prix 699 € 650 €

(reconditionné) 820 €

(reconditionné) 1 000 €

(reconditionné)

En fait, la concession la plus importante quand on achète un MacBook plus ancien vient de la durée pendant laquelle Apple proposera des mises à jour logicielles et de sécurité. La dernière version du système macOS, Tahoe, est disponible sur tous les MacBook intégrant une puce « Apple Silicon », c’est-à-dire M1, M2, M3, M4 et M5. Avec ce système, le californien abandonne en revanche les MacBook Air et autres Mac précédents qui étaient équipés de la puce Intel.

Nous vous déconseillons donc d’acheter aujourd’hui un MacBook Air de 2017, 2018, 2019 et début 2020, qui embarquent une puce Intel Core i3, i5 ou i7. Leur récente chute de prix en reconditionné témoigne d’ailleurs de leur perte d’intérêt à moyen terme. On trouve facilement un MacBook Air 2019 à moins de 350 € ! Avec un MacBook de 2022 ou 2024, vous serez tranquille quelques années.

Nos conseils Quel MacBook choisir en 2026 ? Si vos besoins informatiques sont normaux (vie quotidienne et administrative, films et musique) ou que vous êtes étudiant, le MacBook Neo est une bonne option : son rapport qualité/prix est indéniable. Pour des usages très exigeants, mieux vaut s’orienter vers un MacBook Pro. Mais le budget n’est pas le même ! MacBook Air ou MacBook Neo : lequel choisir ? Choisissez le MacBook Air pour un ordinateur rapide, si vous faites plusieurs choses en même temps, si vous faites du montage vidéo ou du code. Optez pour le Neo si votre budget est limité et vos besoins simples (web, bureautique, Netflix, YouTube, etc.). À quels utilisateurs le MacBook Neo s’adresse-t-il ? Le MacBook Neo offre des performances qui satisferont pleinement les utilisateurs aux besoins courants : de la bureautique pour les courriers administratifs ou les comptes, des recherches Internet pour réserver ses vacances, faire des achats, un streaming vidéo de bonne qualité. Il permet aussi de faire de la retouche photo, pourquoi pas un peu de montage vidéo, d’écouter de la musique. Que choisir entre un MacBook Neo et un MacBook Air de 2022 ou 2024 d’occasion ? Les MacBook Air de générations précédentes sont équipés d’une puce M1, M2, M3, M4 (le MacBook Air 2026, vendu à partir de 1 199 €, est équipé d’une puce M5). La puce dicte, en quelque sorte, les performances de la machine. N’importe laquelle de ces puces rivalise avec la puce A18 Pro qui équipe le MacBook Neo. Et le MacBook Air offre une connectique plus riche. Mais le MacBook Neo est le plus récent, c’est donc lui aussi qui profitera le plus longtemps de mises à jour logicielles et de sécurité. Pour utiliser Photoshop, MacBook Air ou MacBook Neo ? Plutôt MacBook Air : il est plus puissant, donc plus confortable pour retoucher des images !