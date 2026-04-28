Après les smartphones, les tablettes et les écouteurs, c’est au tour des ordinateurs portables d’adopter le chargeur universel. Tous les modèles vendus depuis le 26 avril 2026 doivent intégrer un port USB C permettant la recharge de l’appareil. Cette obligation européenne vise à réduire les déchets électroniques et à harmoniser la recharge des différents équipements des consommateurs.

L’essentiel Tous les ordinateurs portables vendus en France doivent désormais intégrer un port USB C pour la recharge.

vendus en France doivent désormais intégrer un pour la recharge. La plupart des petits appareils électroniques, comme les smartphones , les tablettes , les écouteurs , les consoles de jeux et les appareils photo , étaient déjà concernés par cette obligation, imposée par un décret de 2023 en application d’une réglementation européenne de 2022.

, les , les , les et les , étaient déjà concernés par cette obligation, imposée par un décret de 2023 en application d’une réglementation européenne de 2022. En réalité, vous pourrez utiliser le même câble pour charger votre smartphone et votre ordinateur , mais pas forcément le même chargeur . Le terme « chargeur universel » désigne un « port de charge universel » au standard USB Power Delivery .

pour charger votre et votre , mais pas forcément le même . Le terme « chargeur universel » désigne un au standard . Vous ne trouverez plus nécessairement de bloc de recharge dans la boîte de votre nouvel ordinateur portable : les fabricants n’ont plus l’obligation de le fournir.

dans la boîte de votre nouvel ordinateur portable : les fabricants n’ont plus de le fournir. La Commission européenne estime qu’avec le « chargeur universel », 11 000 tonnes de déchets électroniques seront évités chaque année.

Ça y est, le délai accordé aux fabricants d’ordinateurs portables pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne est échu. Depuis le 26 avril 2026, tous les ordinateurs portables vendus en France doivent intégrer un port de charge au format USB C, comme les petits appareils électroniques ( smartphones , tablettes , appareils photo , casques audio et écouteurs , consoles de jeu et enceintes ) depuis fin 2024. Cette obligation est inscrite dans le décret et l’arrêté d’application publiés fin 2023 (1), qui fixent les dates et les modalités d’entrée en vigueur d’une réglementation européenne adoptée en 2022 .

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En plus du connecteur unique USB C, le « chargeur universel » européen impose un protocole de charge commun appelé « USB Power Delivery ». Ceci garantit l’interopérabilité des chargeurs rapides, autrement dit, n’importe quel chargeur respectant ce format est désormais apte à charger tous vos appareils. Mais ce sera à vous d’acheter ce bloc de charge, vendu entre 25 et 50 € selon les marques et les modèles.

En effet, le chargeur de votre smartphone actuel, s’il ne respecte pas ce standard, ne sera pas forcément capable de recharger votre ordinateur : il est probable qu’il ne sera pas assez puissant. La charge sera, au mieux, très lente. Et la nouvelle réglementation libère les fabricants de PC portables de l’obligation de fournir un chargeur (ils doivent simplement indiquer sur la boîte si le bloc est présent ou pas). Notre conseil : équipez-vous tout de suite d’un chargeur assez puissant pour charger tous vos appareils. Vous éviterez ainsi de multiplier les chargeurs, et participerez à atteindre l’objectif de la Commission européenne : réduire de 11 000 tonnes la quantité de déchets électroniques produits chaque année.

Quelle charge pour quel appareil ?

Type d’appareil Écouteurs Smartphones Tablettes PC portables Puissance de charge requise 5 W 20-30 W 30-45 W 45-100 W

Questions-réponses Puis-je charger mon PC portable avec le même chargeur que mon smartphone ? Pas forcément. Si vous disposez d’un chargeur à la norme USB Power Delivery assez puissant, oui. Mais un simple chargeur de smartphone ne sera pas assez puissant. Au mieux, il chargera votre PC très lentement. Combien coûte un chargeur USB Power Delivery ? Le prix varie selon la puissance : comptez 15 à 25 € pour un chargeur 20-30 W (suffisant pour un smartphone), entre 25 et 50 € pour un modèle 45-65 W aussi adapté aux tablettes et ordinateurs portables.