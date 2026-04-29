Que Choisir Ensemble et le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), publient deux études complémentaires pour interpeller les pouvoirs publics sur les conséquences qu’une transition énergétique insuffisamment planifiée et inadaptée aurait sur le pouvoir d’achat des consommateurs et consommatrices.

Si la décarbonation de nos systèmes de chauffage est indispensable pour baisser considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, elle ne peut se faire sans prendre en compte les millions de ménages encore dépendants au gaz. Entre obstacles techniques et coûts associés au passage à l’électrique, les occupants de plus de 5 millions de logements en France se retrouvent aujourd’hui « captifs » au gaz (1) .

Des contraintes techniques lourdes…

Les logements collectifs présentent des contraintes techniques (manque d’espace, incompatibilité des équipements, mauvaise isolation) qui privent un grand nombre de copropriétés de solutions de transition réalistes à court terme.

Malgré des niveaux d’aides plus incitatifs, une pompe à chaleur (PAC) reste plus chère à l’achat qu’une chaudière gaz. Pour que l’installation d’une PAC se révèle vraiment pertinente économiquement il est nécessaire que le logement soit isolé. Pourtant les pouvoirs publics ont choisi de réduire le soutien aux travaux d’isolation… Les aides à la rénovation sont ainsi toujours insuffisantes et inadaptées aux enjeux !

Une bombe à retardement sur les factures de gaz des ménages captifs

La baisse du nombre d’abonnés au gaz à un effet pervers majeur : les coûts d’entretien du réseau étant répartis entre moins d’usagers, la facture de ceux qui restent augmente mécaniquement. Selon les constats du BEUC, les coûts annuels d’entretien du réseau gaz pourraient ainsi doubler entre 2030 et 2045 pour les ménages toujours captifs !

Un risque majeur d’injustice sociale

La transition, telle qu’elle est pensée actuellement, crée une fracture entre les ménages pouvant facilement sortir du gaz (propriétaires en maison individuelle) et ceux restant captifs (locataires, occupants de passoires thermiques). Les premiers désignant généralement les foyers les plus aisés, les seconds les plus vulnérables qui devront supporter une hausse continue de leur facture de gaz, qui pèse déjà aujourd’hui à hauteur de 16 % dans leur budget !

Face à cette situation, Que Choisir Ensemble et le BEUC appellent les pouvoirs publics à agir pour garantir une transition énergétique juste et accessible qui donnera véritablement aux ménages les moyens de sortir efficacement du gaz et de réduire leur consommation d’énergie.

Pour cela, il est nécessaire de :

• Planifier l’avenir du réseau gazier de manière claire et transparente ;

• Protéger le pouvoir d’achat des consommateurs captifs au gaz.

« Si la sortie du gaz est nécessaire et bénéfique à long terme pour les consommateurs et pour le climat, l’absence de planification et de mécanismes de solidarité sera douloureux pour une partie de la population. J’invite sérieusement les pouvoirs publics à organiser une sortie du gaz plus structurée et protectrice envers les consommateurs et consommatrices » Marie-Amandine Stévenin, présidente de Que Choisir Ensemble.