ACTION UFC-QUE CHOISIR

À l’approche des grands départs estivaux, l’UFC-Que Choisir publie une étude comparative des prix pour 48 liaisons intérieures et pour trois modes de transport : voiture, train, et avion. Résultat : si le train s’impose sur certaines liaisons directes, en particulier depuis et vers Paris, l’avion reste trop souvent favorisé sur des axes mal desservis par le rail, et la voiture offre souvent la solution la plus économique dès lors qu’on voyage en famille. Ainsi, malgré les enjeux environnementaux, les alternatives durables ne sont pas encore compétitives sur tous les fronts.