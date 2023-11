Une moyenne de 160 euros d’économie annuelle qui cache des économies encore plus importantes

L’ampleur de l’économie dépendant de la consommation, l’économie est encore plus importante pour les consommateurs chauffés à l’électricité. Pour un ménage chauffé à l’électricité et utilisant 10 000 kWh par an, l’économie sur un an se monte à 266 euros (TTC) par rapport au tarif réglementé. Pour les ménages occupant logements de grandes surfaces ou énergivores, les économies annuelles par rapport au tarif règlement sont encore plus importantes : 400 euros pour une consommation de 15 000 kWh.

Au global, c’est donc pas moins de 16 millions euros de pouvoir d’achat qui a déjà été économisé par les premiers souscripteurs.

Surtout, comme c’est une offre à prix fixes deux ans, véritable bouclier anti-inflation, les économies pourraient être encore plus importantes avec la probable hausse du tarif réglementé, et des offres de marché indexées sur lui, en février 2024.

Des souscripteurs venant du tarif réglementé mais pas que…

Si la majorité des souscripteurs viennent d’EDF et étaient au tarif réglementé, d’autres étaient déjà avec des offres de marché auprès de fournisseurs alternatifs, soulignant bel et bien que les économies sont réalisables quel que soit le fournisseur actuel des consommateurs.

Enfin, s’agissant de la provenance des souscripteurs, les trois premières régions sont l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie.

Au-delà des tarifs compétitifs, une sécurité juridique

Pour rappel, l’offre « Énergie moins chère ensemble » est non seulement attractive financièrement, comme l’a souligné le Médiateur national de l’Énergie, mais comprend aussi une sécurité juridique renforcée avec un contrat sûr, comprenant des clauses plus protectrices des consommateurs que celles classiquement proposées, et l’accompagnement des souscripteurs par la Fédération UFC-Que Choisir en cas d’éventuelles réclamations (2).

Pour continuer de faire baisser les factures d’électricité, l’UFC-Que Choisir invite donc les consommateurs qui ne l’ont pas encore fait à découvrir l’offre lauréate « Énergie moins chère ensemble » sur le site de la SAS Que Choisir : www.quechoisirensemble.fr. En cas d’intérêt, ils peuvent effectuer une simulation de leur facture annuelle, et le cas échéant exprimer le souhait de souscrire à l’achat groupé jusqu’au 15 novembre 2023. Indépendance oblige, en cas de souscription, une participation forfaitaire aux frais d’organisation est demandée (12 euros TTC, réduite à 6 euros TTC pour les adhérents aux associations locales et abonnés aux publications).

Notes

(1) Les tarifs de l’abonnement et du kWh sont fixes sur deux ans (hors évolution de taxes).