Alors que disposer d’un internet mobile de qualité constitue un impératif pour les consommateurs, l’UFC-Que Choisir, sur la base des tests effectués par les utilisateurs de l’application gratuite Queldébit (iOS, Android) dénonce aujourd’hui l’ampleur de la fracture numérique, frappant de plein fouet les zones rurales et qui se renforce avec le développement de la 5G. Compte tenu des constats dressés, l’UFC-Que Choisir presse les pouvoirs publics d’enfin imposer aux opérateurs de proposer un véritable haut débit partout où la couverture mobile est prétendument assurée. L’association invite également les consommateurs à poursuivre la mobilisation pour continuer de faire la lumière sur la véritable qualité de l’internet mobile, en téléchargeant gratuitement Queldébit.

Queldébit : l’allié pour la transparence sur la qualité des réseaux mobiles

Pour contrer les campagnes marketing des opérateurs vantant des débits mirifiques, l’association a décidé de développer l’application mobile gratuite et participative Queldébit. Cette application permet à tous les consommateurs de tester, partout, leur connexion mobile afin de la qualifier clairement sur une échelle de qualité allant de 0 à 10. Lancée l’an dernier, et déjà adoptée par près de 50 000 personnes, Queldébit permet en outre à l’UFC-Que Choisir, sur la base des résultats compilés des utilisateurs d’établir des indicateurs permettant de faire la transparence sur la qualité des réseaux mobiles à l’échelle nationale, et des territoires.

En 4G, 32 % de consommateurs privés de « bon haut débit » en zones rurales

La 4G reste massivement utilisée par les consommateurs, puisque plus de 95 % des données collectées par Queldébit le sont avec cette technologie. Si cela ne surprend pas (la 5G étant généralement plus chère que la 4G et son utilisation nécessitant l’achat d’un téléphone compatible), l’analyse de la qualité réelle de la 4G est inquiétante. En effet, les chiffres du terrain mettent en évidence une inégalité territoriale extrêmement marquée, puisque dans les zones urbaines les débits moyens sont 66 % plus élevés qu’en zones rurales (55,3 Mbit/s contre 33,3 Mbit/s).

Sur la base d’une analyse poussée de plus de 5 millions de données (1), l’UFC-Que Choisir est en mesure de montrer que ces moyennes masquent des disparités importantes, et que pour beaucoup de consommateurs accéder dans de bonnes conditions à l’internet mobile est tout simplement chimérique. C’est ainsi que 14,3 % des débits relevés sont inférieurs à 3 Mbit/s, débit minimal pour accéder dans des conditions tout juste décentes aux services de base de l’Internet mobile, comme la navigation sur le web. Quant au « bon haut débit », défini par Emmanuel Macron comme un débit au moins égal à 8 Mbit/s, il n’est pas atteint dans 25 % des cas au niveau national, et même dans 32 % des cas en zones rurales ! La fracture numérique, loin d’être un mythe, frappe donc de larges pans du pays. Comment accepter cette situation, alors que disposer d’une connexion de qualité constitue plus que jamais une nécessité ?

La 5G : facteur d’aggravation de la fracture numérique ?

Bien que le nombre limité de tests en 5G ne permette pas d’émettre de jugements définitifs sur ses apports, les données du terrain montrent qu’elle ne permet pas de résoudre la fracture numérique, voire l’aggrave. En effet, alors que le gain de performance est spectaculaire dans les grandes et moyennes agglomérations (dans ces dernières le débit moyen passe de 42,3 Mbit/s en 4G à 234,1 Mbit/s en 5G). A contrario, en zones rurales le saut qualitatif est on ne peut plus marginal, puisque le débit 5G est seulement 1,5 fois plus important qu’en 4G. En conséquence, la 5G bénéficie réellement aux zones où la 4G est déjà la plus qualitative, ce qui creuse davantage les inégalités entre Français. Jamais la fracture numérique de l’internet mobile n’a été aussi prononcée.

N’acceptant pas que près de 10 ans après le lancement de la 4G un haut débit de qualité demeure encore chimérique pour de nombreux consommateurs, l’UFC-Que Choisir appelle les pouvoirs publics à enfin imposer aux opérateurs une qualité de service minimale permettant d’utiliser dans de bonnes conditions l’internet mobile, partout où la couverture mobile est prétendument assurée.

L’association appelle également à nouveau les consommateurs à se mobiliser en téléchargeant l’application Queldébit, sur le Google Play Store et l’App Store, à la fois pour qu’ils puissent vérifier la qualité de leur connexion mobile mais aussi et surtout, en multipliant les tests dans divers endroits (maison, bureau, courses, transports, etc.), pour participer collectivement à la mise en lumière de la véritable qualité des réseaux mobiles, partout sur le territoire.

