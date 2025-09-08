Gérard Lhéritier doit répondre à partir d’aujourd’hui, ainsi que sept autres prévenus, devant le tribunal judiciaire de Paris, de la conception et de la commercialisation des fonds Aristophil. Investis dans des manuscrits anciens, ces placements ont englouti l’épargne de dizaines de milliers de particuliers.

Cela fait dix ans qu’elles l’attendaient ! À la grande satisfaction des nombreuses parties civiles, le procès de Gérard Lhéritier, dont la société Aristophil commercialisait des investissements dans des manuscrits anciens, s’ouvre ce lundi 8 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris. La valeur des placements s’est effondrée en 2016. Les épargnants ont perdu tout ou partie de leur mise de départ. Une issue inéluctable, a posteriori, en raison de la surestimation systématique (généralement autour de 90 %), par les concepteurs, de la valeur des manuscrits. Mais les investisseurs ignoraient, bien évidemment, cet élément essentiel.

Lhéritier et ses acolytes faisaient, au contraire, miroiter de juteux rendements : un discours accrédité par les versements effectués aux premiers investisseurs, grâce aux apports des nouveaux entrants. Ce mécanisme s’apparente, selon l’accusation, à un système de Ponzi, un mécanisme régulièrement utilisé par les escrocs. La juge d’instruction a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal pour « escroquerie en bande organisée » et « pratiques commerciales trompeuses ». Dès 2011, Que Choisir mettait d’ailleurs en garde contre cet investissement, qui nous avait conduits à réaliser une caméra cachée sur les méthodes commerciales utilisées.

Épargne d’une vie

Selon les avocats des parties civiles, le procès se tiendra jusqu’au début du mois d’octobre. Le verdict ne sera ensuite connu qu’après plus de six mois. Des délais qui s’expliquent en partie par l’ampleur du dossier : plus d’un milliard d’euros de préjudice, 18 000 investisseurs dont environ 4 000 représentés à l’audience et huit prévenus au total sur le banc des accusés. « Les victimes attendent du tribunal qu’il prenne la mesure du niveau de l’escroquerie sciemment élaborée par Gérard Lhéritier et ses complices. Il s’agit d’un mécanisme de cavalerie, parfaitement huilé et crédibilisé par l’intervention d’experts grassement rémunérés », dénonce Me Cyril Gosset, l’un des deux avocats des parties civiles. Ce dernier souligne la détresse de nombreuses victimes : « Il s’agit de particuliers lambda, de tous âges et milieux sociaux, qui ont été démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Certains avaient investi toute l’épargne mise de côté pour leur retraite. Beaucoup ressentent de la honte de s’être ainsi laissés tromper. »