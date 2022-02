© kotoyamagami - stock.adobe.com Complémentaires santé Des différences de tarifs selon les régions

Que l’on soit retraité, indépendant ou employé du service public, trouver une complémentaire santé au bon rapport qualité/prix peut s’avérer compliqué. Selon nos analyses, le lieu de résidence peut impacter fortement le coût d’une cotisation.

Environ 1 Français sur 2 ne bénéficie pas d’un contrat de complémentaire santé collectif grâce à son employeur. Il peut s’avérer difficile de trouver une offre qui corresponde à ses besoins sans coûter trop cher. C’est particulièrement le cas des retraités, pour qui les primes sont souvent très élevées par rapport au reste de la population. La situation ne s’arrange guère cette année : nous avons constaté une augmentation des tarifs de 3,1 % en 2021. Une hausse inédite.

Les contrats individuels varient en fonction de nombreux critères, dont le plus connu est l’âge. Mais de nombreuses complémentaires santé prennent aussi en compte le lieu de résidence.

D’après nos analyses issues de notre comparateur de mutuelles santé, seuls 25 % des prestataires proposent des tarifs relativement homogènes d’un département à l’autre. À l’inverse, 30 % font fortement varier leurs prix en fonction de la ville de résidence. L’une de nos lectrices l’a constaté à l’occasion d’un déménagement depuis l’Eure vers les Bouches-du-Rhône : sa prime a augmenté de 20 €. Les calculs de notre comparateur confirment ce constat. La cotisation moyenne est de 147 € par mois. À Nantes, on débourse 10 € de moins. À Marseille ou Paris, c’est 10 € de plus.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts. Les contrats de mutuelles prennent en compte la consommation de soins et les dépassements d’honoraires pratiqués dans le département. Dans les zones où la population voit plus souvent le médecin, les contrats seront donc plus chers. C’est le cas des Bouches-du-Rhône et de Paris. À l’inverse, les départements bénéficiant du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle paient des primes moins élevées, car la collectivité offre de meilleurs remboursements.