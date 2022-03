© sourcemobile.fr Forfait Source de Bouygues Télécom Responsable, mais trop discret

Bouygues Télécom vient de lancer un forfait « responsable et solidaire », qui incite les abonnés à limiter leur consommation de data. Dommage que l’opérateur ait choisi de ne pas en faire la promotion.

Mettre des photos en ligne, regarder des vidéos, surfer sur Internet depuis son smartphone… toutes ces actions du quotidien ne sont pas sans conséquences sur l’environnement. Elles utilisent des antennes, sollicitent des serveurs et d’autres équipements qui ont besoin d’énergie pour fonctionner. Seulement, la plupart des forfaits mobiles actuels et leur débauche de data (60, 100 voire 150 gigas inclus !) n’incitent pas les abonnés à la sobriété. Pour pousser les utilisateurs à limiter leur consommation de data, Bouygues Télécom a lancé un nouveau forfait, qui a la particularité de transformer les gigas non utilisés en dons pécuniaires à des associations.

Concrètement, l’abonné qui souscrit au forfait Source bénéficie, pour 10 € par mois, des appels et des SMS illimités ainsi que de 10 gigas de données. À la fin du mois, les gigas non consommés sont transformés en « gouttes », à raison de 100 gouttes par giga. L’abonné peut ensuite, à tout moment, donner ces gouttes aux associations de son choix parmi les 1 000 présentes sur la plateforme Lilo, à laquelle Bouygues s’est associé. L’opérateur reverse alors la somme équivalente aux gigas économisés par ses abonnés à Lilo, qui répartit l’argent aux associations au prorata des gouttes distribuées par les clients. Impossible de savoir quelle somme est versée par goutte donnée, mais selon Lilo, 500 gouttes permettraient d’offrir un repas aux personnes démunies et 800 gouttes seraient suffisantes pour protéger un hectare de forêt amazonienne, par exemple. En outre, Source est sans engagement et sans dépassement (si les 10 gigas sont épuisés, le forfait est bloqué, mais il est possible d’acheter des gigas supplémentaires à raison de 1 € par giga). Une appli permet de suivre sa consommation, mesurer son impact carbone, suspendre le forfait temporairement et même d’obtenir des conseils pour limiter sa consommation de data (en privilégiant le wifi, par exemple).

Simple, pas trop cher, ce type de forfait peut tout à fait convenir à des utilisateurs qui n’ont aucun besoin d’un forfait débordant de data et qui veulent faire une bonne action. Le seul problème, c’est que Bouygues n’a pas vraiment prévu d’en faire la promotion, si ce n’est un système de parrainage entre utilisateurs. Le forfait n’est pas accessible en boutique et il n’apparaît pas sur le site de l’opérateur ! Il faut, pour y souscrire, se rendre sur une page dédiée : Sourcemobile.fr. Si Bouygues Télécom ne fait pas un petit effort pour le rendre plus visible, le forfait Source risque de se tarir.