Forfaits mobiles Des pistes pour contrer la hausse des prix

Les opérateurs de téléphonie augmentent les tarifs des forfaits destinés aussi bien aux nouveaux clients qu’aux clients actuels. Face à la hausse généralisée des tarifs des forfaits mobiles, il existe des alternatives.

En ce début d’année, les opérateurs ont tous annoncé les uns après les autres des hausses de tarifs. Si les clients concernés peuvent théoriquement résilier leur forfait sans frais, dans la pratique, dénicher une meilleure offre ailleurs risque de s’avérer compliqué. Pourtant, il existe des pistes pour limiter les hausses de facture, voire faire baisser son budget. Alors n’hésitez pas à utiliser notre comparateur de forfaits mobiles et, si le jeu en vaut la chandelle, à changer d’opérateur tout en conservant votre numéro de téléphone.

Profiter des promotions

Même si c’est de plus en plus rare, certains opérateurs continuent de proposer des tarifs avantageux pendant les 12 premiers mois de souscription. Cela peut donc valoir la peine de changer d’opérateur pour en profiter, quitte à basculer à nouveau au bout de 1 an.

Fouiller dans les offres des grands opérateurs

Certains opérateurs ont des forfaits intéressants qu'ils ne mettent pas forcément en avant. C'est le cas par exemple du forfait Source de Bouygues Télécom. Outre le fait qu’il soit « responsable et solidaire » (chaque mois, les gigas non consommés sont convertis en argent versé à des associations), il est, avec son prix de 10 € par mois pour les appels/SMS illimités et 40 Go de data, particulièrement attractif. Sauf que pour y souscrire, il faut se rendre sur un site dédié : Sourcemobile.fr.

N’hésitez pas non plus à contacter le service résiliation de votre opérateur. Lui aussi pourra, dans certains cas, vous faire bénéficier de formules plus intéressantes.

Opter pour des forfaits moins fournis

Ceux qui n’utilisent que très peu l’accès à Internet de leur smartphone peuvent avoir intérêt à se tourner vers des forfaits intégrant 1 Go de data, voire moins. Certes, cette limite risque d’être vite atteinte, mais en gérant scrupuleusement sa consommation, c’est jouable (en limitant le recours aux applications utilisant des données, en bloquant les mises à jour automatiques, en se connectant dès que possible au wi-fi, en se passant de streaming, etc.).

Qui plus est, lorsque le plafond est atteint, il est généralement possible d’acheter des recharges (autour de 2 € le gigaoctet supplémentaire).

Si vous avez le forfait Free mobile à 2 €, attention : dans ce cas, les dépassements sont facturés automatiquement (le prix est toutefois raisonnable). Vous pouvez aussi souscrire une option baptisée Booster qui fait passer le forfait à 6,99 € pour bénéficier de 1 Go (au lieu de 50 Mo) et des appels illimités (au lieu de 2 h).

Se tourner vers les opérateurs alternatifs

À côté d’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, une myriade de petits opérateurs proposent aussi des forfaits qui peuvent se révéler particulièrement intéressants. C’est le cas, par exemple, des forfaits 50 Go à 9,99 € par mois que proposent en ce moment Coriolis, Prixtel, La Poste mobile ou encore CDiscount mobile. En plus, le service est en général à la hauteur et les communications passent par le réseau d’un grand opérateur.