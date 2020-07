© www.wekiwi.fr Gaz et électricité Wekiwi, un fournisseur dont il faut se méfier

C’est une toute jeune start-up qui a les dents longues. Wekiwi se place d’entrée de jeu parmi les offres les plus compétitives de notre comparateur énergie, tant en gaz qu’en électricité. Mais c’est en piétinant la réglementation et avec une indexation sur les prix de gros, très risquée pour les souscripteurs.

Se faire une place parmi une trentaine de fournisseurs d’électricité n’est pas chose facile, alors Wekiwi a décidé de proposer des prix parmi les plus bas du marché, quitte à en oublier la réglementation spécifique qui s’applique aux fournisseurs d’énergie grand public.

Si ses tarifs sont aussi compétitifs, c’est en effet en contrepartie d’un engagement du client sur au moins 12 mois. « Attention, indique le site, si vous nous quittez au cours des 12 premiers mois de votre contrat, vous ne pourrez pas bénéficier de nos deux super-remises. » Or, en matière d’offres commerciales de gaz naturel et d’électricité, il est illégal d’imposer une durée de contrat au souscripteur. La durée annoncée n’engage que le fournisseur. Mais sans les fameuses « remises » conditionnées à un engagement de 1 an, Wekiwi ne serait pas compétitif du tout.

Autre raison d’éviter ce fournisseur, le prix du kilowattheure n’est pas indexé sur le tarif réglementé d’Engie pour le gaz et d’EDF pour l’électricité, mais sur les prix du marché de gros. Il évolue chaque mois en fonction « des indices de cotations End of Day Powernext » pour le gaz, d’« Epex Spot SE » pour l’électricité. Très compétitives quand les prix de gros sont au plus bas, les offres indexées de Wekiwi peuvent devenir très inflationnistes s’ils remontent fortement. Le client n’a aucune visibilité sur le montant annuel de ses factures, qui risque de lui réserver de mauvaises surprises.