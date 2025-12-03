Confronté à une situation financière difficile, le groupe propriété de la famille Mulliez continuera à exploiter ces magasins, mais sous franchise Intermarché ou Netto, donc avec les produits et marques de ces derniers.

Comment dire qu’on cède des magasins sans le dire ? C’est ce qu’Auchan tente, en expliquant qu’il « ouvre la voie à un modèle de coopération innovant qui reconfigurerait le paysage de la distribution au profit du pouvoir d’achat des Français en exploitant ses supermarchés sous bannières Intermarché et Netto », dans un communiqué, le 25 novembre dernier. En clair, face à une situation financière difficile, le groupe de distribution de la famille Mulliez (1) va transférer 294 supermarchés (261 magasins intégrés et 33 franchisés) à Intermarché et Netto ‒ tous deux appartenant au groupement Les Mousquetaires. La liste est disponible sur le site d’Auchan (2).

Les enseignes créeraient une « nouvelle structure juridique autonome » qui permettrait à Auchan de continuer d’exploiter ces magasins « sous la bannière Intermarché ou Netto » via un « contrat de franchise » qui prendrait effet fin 2026, d’ici un an. Concrètement, les murs resteraient propriété d’Auchan, et les salariés sous contrat de travail Auchan (ou sous la nouvelle entité), mais les produits vendus seraient ceux proposés par Intermarché ou Netto, dont leurs marques de distributeurs (Monique Ranou, Pâturages, Chabrior, Paquito, etc.). Ce projet attend néanmoins l’aval de l’Autorité de la concurrence. En revanche, ce transfert ne concernerait pas les 11 hypermarchés Auchan.

Les deux distributeurs travaillent déjà ensemble : ils sont liés par un partenariat dans les centrales d’achat française, Aura Retail, et européenne, Everest (avec l’allemand Edeka et les néerlandais Picnic et Jumbo).

Une passe difficile pour Auchan Auchan accuse des exercices déficitaires depuis des années, et a fini l’année 2024 dans le rouge, avec un résultat net négatif de 1,2 milliard d’euros. Début 2024, le distributeur avait racheté 94 magasins au groupe Casino, en grande difficulté. Il avait également acquis des magasins en Espagne et au Portugal. Mais il s’est fait rattraper par une consommation en berne, une érosion de ses parts de marché et un repositionnement (à la baisse) de ses prix de vente en magasin et de ceux de Casino, en moyenne les plus élevés des grandes et moyennes surfaces en France. Il a aussi dû affronter la cession d’Auchan Hongrie et la vente de ses actifs en Russie. Alors qu’en février 2025, le groupe expliquait être « propriétaire de 678 points de vente (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et drives) », il en compte désormais 294 de moins.