Les frais de garde d’enfant, d’emploi à domicile, les dons aux œuvres et les travaux d’équipement du logement ne sont pas les seuls leviers pour réduire vos impôts. D’autres dépenses plus confidentielles ouvrent droit à des avantages fiscaux. Zoom sur trois d’entre elles.

Nul besoin d’investir dans l’immobilier ou de souscrire des parts de PME pour réduire ses impôts : le fisc accorde des bonus aux ménages qui supportent certaines dépenses courantes. Les familles ont droit, par exemple, à des réductions d’impôt ou à des crédits d’impôt pour les frais de garde et les frais de scolarité de leurs enfants, les seniors également pour leurs frais de séjour en Ehpad et les dépenses d’adaptation de leur résidence principale à la perte d’autonomie. Vous pouvez aussi alléger la note en embauchant un salarié à domicile, en épargnant pour votre retraite, en faisant des dons à des associations ou, moins connu, grâce à certaines cotisations payées dans l’année.

LES COTISATIONS SYNDICALES

Vous êtes salarié ou fonctionnaire ? Les cotisations versées en 2024 à une organisation syndicale représentative des travailleurs vous ouvrent droit à un crédit d’impôt en 2025. Il en va de même si vous êtes au chômage ou à la retraite et que vous continuez à adhérer à un syndicat. Si vous êtes militaire, vous y avez aussi droit pour les cotisations versées aux associations professionnelles nationales de militaires.

Le bonus est égal à 66 % des sommes payées l’an dernier, retenues dans la limite de 1 % du montant brut annuel de vos traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit. Il sera imputé sur vos impôts de 2025 et l’excédent éventuel vous sera remboursé cet été. Pour en bénéficier, il suffit d’inscrire vos cotisations dans une déclaration complémentaire no 2042-RICI, case 7AC, 7AE ou 7AG. Pensez à conserver le reçu du syndicat ou de l’association mentionnant le montant et la date des versements, vous le présenterez au fisc en cas de contrôle.

Attention, si vous êtes en activité et optez pour la déduction de vos frais professionnels réels, vous n’avez pas droit à ce crédit d’impôt. Vos cotisations syndicales de 2024 constituent dans ce cas des charges déductibles de vos traitements ou de vos salaires imposables sans limitation de montant, à inscrire dans votre déclaration de revenus no 2042, cases 1AK à 1DK.

Bon à savoir Le crédit d’impôt est identique pour tous les contribuables, quel que soit leur taux d’imposition, et il profite aussi à ceux qui ne sont pas imposables. La déduction en frais professionnels procure un avantage uniquement aux contribuables imposables et proportionnel à leur taux d’imposition. Pour 1 000 € de cotisations, vous économisez 660 € d’impôt avec le crédit d’impôt, et entre 0 € et 450 € avec la déduction selon la tranche du barème de l’impôt dont vous relevez (0 %, 11 %, 30 %, 41 %, 45 %).

LES COTISATIONS CONTRE L’INCENDIE

Les cotisations versées en 2024 à une association syndicale « autorisée » sont également susceptibles de vous ouvrir droit à une réduction d’impôt en 2025. À condition qu’elle ait pour objet de réaliser des travaux de prévention contre les incendies dans les bois ou les massifs forestiers. Les associations syndicales « autorisées » sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du préfet. Elles se distinguent des associations syndicales dites « libres » dont les cotisations ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.

Le bonus est égal à 50 % des sommes payées l’an dernier, retenues dans la limite de 1 000 € par an et par foyer fiscal (soit une réduction d’impôt maximale de 500 €). Il sera imputé sur vos impôts de 2025 dans la limite de leur montant, et l’excédent éventuel sera perdu (il ne vous sera pas remboursé et ne sera pas reportable sur vos impôts des prochaines années). Inscrivez les sommes versées dans la case 7UC de la déclaration no 2042-RICI.

Bon à savoir Les cotisations payées à une compagnie d’assurances pour assurer un bois ou une forêt, contre la tempête et l’incendie notamment, ouvrent droit à un crédit d’impôt remboursable. Il est égal à 76 % des sommes versées en 2024, retenues dans la double limite de 15 € par hectare assuré et de 6 250 € pour un célibataire ou de 12 500 € pour un couple. Inscrivez-les dans la case 7UL de la 2042-RICI.

LES COTISATIONS DE « RENTE-SURVIE »

Les cotisations versées en 2024 sur un contrat de « rente-survie » ouvrent également droit à une réduction d’impôt en 2025. Ces contrats d’assurance sont destinés à garantir, au décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant, un parent ou une personne à charge atteint d’une infirmité qui l’empêche d’avoir une instruction, une formation ou un emploi. Y sont assimilés les contrats « épargne handicap » d’une durée minimum de 6 ans qui permettent aux personnes handicapées elles-mêmes de se constituer un capital ou une rente.

La réduction d’impôt est égale à 25 % des versements effectués dans l’année, retenus dans la limite de 1 525 €, plus 300 € par enfant ou personne à charge (la moitié pour un mineur en garde partagée). Cette limite s’applique par foyer fiscal, quel que soit le nombre de contrats souscrits. Là encore, le bonus sera imputé sur vos impôts de 2025 dans la limite de leur montant et l’excédent sera perdu. Inscrivez les sommes versées dans la case 7GZ de la déclaration no 2042-RICI.

Bon à savoir La réduction d’impôt s’applique lorsque le contrat de « rente-survie » est souscrit au profit d’un descendant ou d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce, ou encore d’un parent plus éloigné ou d’un non-parent qui est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » (CMI-invalidité, ex-carte d’invalidité) et qui vit en permanence sous le toit de l’assuré. Pour les contrats épargne handicap, la réduction ne s’applique pas à ceux souscrits par les personnes déjà à la retraite.