La Commission européenne alerte sur des risques sanitaires liés à la présence d’un composé naturel génotoxique et cancérigène, l’estragol, dans les préparations à base de graines de fenouil, notamment les infusions. Une évaluation est en cours. En attendant ses conclusions, la consommation de ces produits est déconseillée, en particulier pour les femmes enceintes ou allaitantes et les bébés.

En résumé Alerte sur l’estragol La Commission européenne s’inquiète de la présence d’estragol dans les infusions de fenouil, un composé naturel suspecté d’être cancérigène et génotoxique.

La Commission européenne s’inquiète de la présence d’estragol dans les infusions de fenouil, un composé naturel suspecté d’être cancérigène et génotoxique. Publics à risque La consommation est fortement déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes, ainsi qu’aux nourrissons et jeunes enfants.

Ce sont les autorités sanitaires allemandes qui se sont inquiétées les premières, concernant des produits destinés aux nourrissons contenant de l’estragol (1), un composé naturel dont le potentiel génotoxique (c’est-à-dire susceptible d’endommager l’ADN) et cancérigène était déjà connu (2). La Commission européenne a donc demandé à l’Agence européenne de sécurité sanitaire (Efsa) de procéder à une réévaluation de ces produits alimentaires. Cette dernière s’est penchée sur les préparations contenant des graines de fenouil doux ou amer (couramment utilisées dans les infusions), et d’autres produits alimentaires tels que des mélanges d’épices ou des compléments alimentaires.

Conclusion, « sur la base des données disponibles, les scientifiques de l’Efsa n’ont pas pu établir de niveau sûr d’exposition à l’estragol », explique la Commission. Elle estime que « la consommation de préparations à base de graines de fenouil est susceptible de présenter un risque pour la santé, en particulier pour certains groupes vulnérables tels que les bébés, les jeunes enfants ainsi que les nourrissons et les fœtus lorsque ces préparations sont consommées par des femmes allaitantes ou enceintes ».

Or, les graines de fenouil sont réputées favoriser la lactation chez les mères, et soulager les coliques chez les nourrissons, et de nombreuses tisanes dites « galactogènes » en contiennent ! Il convient donc de faire le tri parmi vos tisanes, en attendant l’avis définitif de l’Efsa, attendu d’ici novembre 2026, après évaluation des données scientifiques récentes.

Bon à savoir Certains industriels éliminent l’estragol lors de la fabrication de leurs produits, ces derniers sont donc considérés comme sûrs par l’Efsa. Reste à en informer clairement les consommateurs.