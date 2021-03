L’électricité à prix coûtant de Barry Energy Une bonne affaire ?

Déjà 37 fournisseurs d’électricité référencés dans le comparateur énergie de Que Choisir, et en voilà un nouveau ! Barry Energy vient des pays nordiques avec une offre d’électricité à prix coûtant. Du jamais vu, mais gare aux factures explosives.

« Il est temps de repenser le marché français de l’énergie avec ses offres heures pleines/heures creuses, ses estimations de factures et ses régularisations, proclame le site de Barry Energy. Nous fournissons l’électricité avec une transparence totale : revente au prix d’achat et aperçu complet de ta conso dans notre appli. Aucune mention en petits caractères. » Le ton est donné, le nouveau fournisseur d’électricité propose une offre radicalement différente de la concurrence.

Son prix est celui de la bourse du marché de gros de l’électricité, Epex Spot, qui varie tous les jours et toutes les heures. Il s’agit donc d’une offre qui n’est compatible qu’avec le compteur Linky, le fournisseur doit en effet avoir accès à la consommation de ses clients heure par heure pour les facturer « au pas horaire » comme le prévoient ses conditions générales d’utilisation.

L’offre est également 100 % digitale, et télécharger l’appli permet de suivre en temps réel le prix du kWh. « Notre appli te montre l’évolution du prix heure par heure. Profites-en quand il est au plus bas », recommande le site.

L’appli du fournisseur d’électricité permet de suivre l’évolution des tarifs.

Un conseil judicieux car le prix de gros de l’électricité est extrêmement variable, très bas quand il y a des surplus sur le marché, très élevé lorsque la demande est forte. Or il y a des pointes de consommation le matin et le soir, quand tout le monde est chez soi, et bien sûr en hiver lorsque tous les radiateurs électriques fonctionnent. Des moments de la journée et une période où les prix sont au plus haut.

Ainsi cet hiver, le MWh est monté jusqu’à 133 € aux heures de forte consommation, le matin et le soir, et s’est établi autour de 80 € les jours de froid. Depuis, aux mêmes plages horaires, il oscille entre 60 et 75 € selon les jours. Soit des niveaux élevés qui ne sont pas compétitifs.

Du coup, consommer quand le prix du kWh est au plus bas, ce que prône Barry Energy, nécessite de couper son chauffage électrique en hiver et de consommer la nuit ou l’après-midi plutôt que le matin ou le soir. Ce n’est guère réaliste, de plus Barry Energy va gonfler les tarifs d’abonnement (11,04 € minimum par mois) pour se rémunérer. La facture risque d’être salée.