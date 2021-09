Électricité à prix coûtant E. Leclerc Énergies reporte son offre

Au mois de mai dernier, l’enseigne de la grande distribution annonçait la fin de son offre d’électricité classique pour la passer en offre à prix coûtant. Aussitôt, Que Choisir mettait en garde contre le risque de factures prohibitives. À raison puisque E. Leclerc Énergies la reporte.

Le discours de l’enseigne E. Leclerc avait tout pour séduire au printemps dernier. « Le prix de l’électricité varie d’heure en heure et aujourd’hui personne n’en profite directement, expliquait-elle alors. Nous vous faisons profiter de la tarification dynamique, c’est-à-dire que le prix est fixé en fonction des variations de prix sur le marché de l’électricité, pour vous permettre de la payer sans marge, au prix réel où nous l’achetons. » Que Choisir dénonçait aussitôt ce discours. En effet, le prix de gros de l’électricité est éminemment variable, bas quand il y a des surplus de production sur le marché, prohibitif quand la demande est forte. Ainsi, les clients qui ont opté pour l’offre en tarification dynamique de Barry Energy, la première de ce genre en France, paient le kWh entre 23 centimes et 31 centimes aux heures de pointe du matin et du soir, en ce début d’automne, et ça pourrait durer ! On ose espérer qu’ils ont déjà tous changé de fournisseur.

Partie remise

Face à la hausse spectaculaire des prix du marché de gros, E. Leclerc Énergies fait, à l’inverse, marche arrière. Les clients restés fidèles malgré son annonce du printemps devaient automatiquement basculer de leur offre classique sur l’offre à prix coûtant à la mi-octobre, ce ne sera pas le cas. Cependant, E. Leclerc Énergies assure attendre « une période plus favorable » pour la lancer, ce n’est donc que partie remise pour des prix inflationnistes à un moment ou un autre. Protéger le pouvoir d’achat, comme l’enseigne dit vouloir le faire, n’est pas compatible avec une indexation sur les prix de gros en temps réel. Que Choisir conseille vivement de quitter ce fournisseur d’électricité pour repasser en offre classique chez un autre. Rappelons que ce changement est gratuit et que c’est le nouveau fournisseur qui s’occupe du transfert.