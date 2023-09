Machine à expresso Lidl SEM 1050 Premières impressions

Lidl vient de lancer une machine à expresso manuelle sous sa marque Silvercrest. Avec son design résolument rétro et son tarif de lancement à 59,90 €, elle attire les regards. Nous l’avons prise en main et comparée à un modèle équivalent de marque De’Longhi. Verdict.

Bien plus abordables que les cafetières automatiques avec broyeur à grains et moins génératrices de déchets que les modules à capsules, les machines à expresso manuelles ont leur carte à jouer en ces temps d’inflation et de prise de conscience écologique. Elles permettent de préparer de savoureux cafés en un clin d’œil avec du café moulu placé dans un porte-filtre et serré manuellement. À chaque utilisation, le porte-filtre doit être vidé à la main : l’opération est légèrement plus fastidieuse que pour une cafetière qui possède un bac à capsules ou dosettes, mais la tasse revient beaucoup moins cher !

Lidl vient de lancer un modèle de ce type, la Silvercrest SEM 1050 A2, disponible à 59,90 € en magasin ou sur le nouveau site marchand du discounter. Son design est dans la lignée de la gamme « 1973 » lancée par la marque à l’occasion de ses 50 ans. Ce retour dans les années 1970 est réussi : posée dans la cuisine de Que Choisir, la cafetière a fait son petit effet ! Mais un regard avisé remarquera rapidement le côté très plastique de l’appareil. Ces matériaux bon marché ne laissent pas présager de longues années d’utilisation. Certes, à un tel prix, nous ne nous attendions pas à des finitions en aluminium, mais la De’Longhi EC221.B que nous avons achetée le même jour à 79,90 € apparaît mieux finie et plus solide. Le porte-filtre de la Lidl, par exemple, est bien plus léger que celui de la De’Longhi.

À gauche la machine à expresso de Lidl, à droite celle de De’Longhi.

Des cafés réussis

Niveau goût du café, les deux machines se valent. Après une phase de préchauffage, les expressos sont de qualité et servis à la bonne température, aux alentours de 70 °C dans la tasse (90 °C dans la machine). Les buses vapeur de chaque machine, pour faire monter le lait d’un cappuccino, sont efficaces. Attention, les machines ne s’arrêtent pas automatiquement lorsque le café coule : à vous d’appuyer sur le bouton au bon moment pour ne pas risquer le débordement. Dans les deux cas, la hauteur de la tasse est limitée à 9 centimètres environ.

Si le café délivré est équivalent entre les deux modèles, ce n’est pas le cas de la facilité d’utilisation. Premier point qui étonne : la machine de Lidl pompe l’eau via un tuyau plongé dans le réservoir, ce qui gêne son remplissage, contrairement à la De’Longhi où l’eau est prélevée par un mécanisme intégré sous le réservoir. Il faut aussi prévoir 30 centimètres sur le côté de la Silvercrest pour retirer le réservoir, alors qu’il s’enlève par le dessus sur la De’Longhi. Le plateau d’égouttement est aussi plus pratique à retirer sur la De’Longhi car il dispose d’une poignée située sur le devant de la machine.

Le plateau d’égouttement de la Silvercrest (à gauche) est moins pratique à enlever car il ne propose pas de poignée comme sur la De’Longhi.

Concernant les bandeaux de commande, les deux marques ont fait dans la simplicité. La Silvercrest compte trois boutons : un pour l’allumage de la machine, un pour servir le café et un pour faire monter la température de l’eau pour la buse vapeur (qui s’utilise avec une molette). De’Longhi a fait le choix d’un bouton qui se tourne sur trois positions : veille de la machine, buse vapeur, café.

Les deux machines sont équipées de diodes qui indiquent quand l’eau est assez chaude pour faire un café. La Silvercrest arbore, en plus, un écran de température vintage. Il semble être présent uniquement pour l’esthétisme de la machine et ne permet pas de connaître vraiment la température de l’eau, car son échelle de gradation est incomplète et non linéaire. Lors de nos premiers cafés, nous nous inquiétions de voir l’aiguille monter et descendre de manière plus ou moins aléatoire, avant de comprendre qu’il ne faut pas en tenir compte : tant que la diode est allumée, c’est bon !

L’écran de température sert seulement à faire joli, il n’indique pas la température réelle.

Notre avis

La machine à expresso Silvercrest SEM 1050 est-elle une bonne surprise, ou une bonne affaire ? Difficile à dire. Son design est incontestablement réussi et elle délivre un bon café. À 59,90 €, on ne peut pas en demander beaucoup plus ! Mais ce prix est affiché, dans les prospectus de Lidl, comme une promotion : on y voit un prix barré de 79,90 €. Or, à ce prix-là, les modèles d’entrée de gamme des grandes marques de cafetières sont généralement mieux conçus et ne souffrent pas des défauts de jeunesse de la Silvercrest (écran inutile, tuyau de la pompe d’eau, plateau d’égouttement peu pratique).