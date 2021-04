Matelas Luxoos Une marque française… à la mode turque

Le site de literie Luxoos ne lésine pas sur son identité en s’affichant tout à la fois « Marque Alsace » et « Marque française ». Qui irait croire qu’il fait fabriquer ses produits en Turquie ? C’est pourtant le cas.

Quand on arrive sur le site Internet de Luxoos, les mentions « Marque Alsace » et « Marque française », drapeau bleu blanc rouge à l’appui, sautent aux yeux. Lorsqu’on cherche à en savoir plus, on apprend que « Luxoos est une entreprise 100 % française, créée et basée en Alsace ».

Elle se déclare « fière de pouvoir participer au tissu économique local et au développement de l’écosystème alsacien », et tout aussi fière de « son savoir-faire traditionnel et de son expertise à la française ».

Dès la page d’accueil de son site, Luxoos met ses origines en avant.

Avec de telles déclarations, ça ne fait aucun doute, on achète à coup sûr un matelas français fabriqué en Alsace. C’est d’ailleurs ainsi que nous l’avions compris, à Que Choisir, en sélectionnant un modèle pour notre test de matelas.

Or toutes ces allégations ne sont qu’un attrape-nigaud dans lequel nous sommes tombés, comme sans doute la plupart des clients. En réalité, le matelas Luxoos Mood que nous avons testé est fabriqué en Turquie, très loin de l’Alsace ! Si bien qu’en dépit de ses affirmations, Luxoos se révèle infiniment moins français que de nombreuses autres marques de matelas, qu’il s’agisse de Bultex, Dunlopillo, Epeda, Simmons, Treca…

Même si le site se garde bien d’indiquer « fabriqué en France » pour éviter les ennuis judiciaires, tout porte à croire que c’est le cas. On n’est pas loin de la tromperie. Même pratique du côté de la marque Hypnia. Certes, elle n’insiste pas autant sur sa fibre nationale, mais se décrit tout de même comme une « marque française basée à Toulouse », alors que le matelas que nous avons testé est fabriqué… en Chine !