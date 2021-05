Matelas Que penser de la location avec option d’achat ?

« N’achetez plus votre lit ! », clame la publicité de Maison de la literie. L’enseigne propose d’opter pour une location avec option d’achat (LOA). Bonne ou mauvaise affaire ?

Proposer un matelas en contrat de location avec option d’achat, voilà assurément une pratique commerciale qui détonne dans le monde de la literie.

L’offre

L’offre de Maison de la literie porte sur un engagement de 6 ans. À cette échéance, le matelas peut être échangé contre un modèle neuf et le contrat se renouvelle alors dans les mêmes termes, ou le client peut décider d’en devenir propriétaire en payant 5 % de son prix TTC.

Son coût

Nous avons calculé le coût du matelas avec les échéances que préconise l’enseigne. En prenant le modèle de la publicité, c’est-à-dire un matelas Onéa Neptune 2 places en version 140 x 190 cm vendu au prix de 1 165 €, le loyer mensuel s’élève à 16,41 € par mois. 6 ans plus tard, le client a déjà versé 1 181,52 €. S’il opte pour le renouvellement de son contrat avec un modèle neuf, il aura payé 2 363 € au bout de 12 ans. S’il décide d’acheter le matelas, il lui reviendra à 1 240 €.

Conclusion, la location avec option d’achat n’est pas une bonne affaire. Elle est ruineuse si on renouvelle le contrat et un peu plus onéreuse que l’achat si on choisit de devenir propriétaire du matelas à l’échéance des 6 ans.

Le matelas Neptune et son offre de location avec option d’achat.

Le bobard de la perte d’efficacité

Pour justifier cette échéance, Maison de la literie n’a pas peur du ridicule en affirmant qu’au-delà de 6 ans, « quelle que soit sa qualité, un matelas perd de son efficacité et de son confort ». En effet, les professionnels du secteur recommandent de changer son matelas au bout de 10 ans, ce qui n’est qu’un argument commercial pour vendre plus.

Test à l’appui, un matelas dure plus de 10 ans

Nos tests comparatifs de matelas prouvent que la plupart des matelas supportent bien les essais de vieillissement accéléré que nous leur faisons subir, or ils simulent un usage sur 10 ans. Le soutien et la fermeté restent identiques sur les mieux classés, satisfaisants sur l’immense majorité. Les consommateurs gardent leur matelas bien au-delà des 10 ans conseillés, et en général ils ont raison.