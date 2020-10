Presse Que Choisir, un média qui dérange ?

Alors que les publications de l’UFC-Que Choisir rencontrent un succès qui ne se dément pas, la justice et les instances réglementaires refusent de leur accorder la qualification de publication d’information politique et générale. Une décision à contre-sens de notre vocation généraliste qui pénalise également les lecteurs. Explications.

Quels sites d’information peuvent revendiquer aujourd’hui plus de 200 000 abonnés payants ? Très peu. Ils se comptent à peine sur les doigts d’une main, et encore certains n’hésitent pas à brader leurs tarifs d’abonnement (1 € par mois) pour faire gonfler les chiffres et au passage augmenter les rentrées publicitaires. Dans ce contexte, Quechoisir.org a dépassé la barre symbolique des 200 000 abonnés il y a quelques jours. Une réelle satisfaction qui consacre une stratégie et une vocation que nous appliquons à toutes nos publications : apporter une information fiable, objective, sans aucune publicité et en toute indépendance de l’État, des distributeurs et des industriels, contribuant aux débats publics sur des sujets de société.

Et pourtant, malgré des demandes répétées, la revue Que Choisir n’est toujours pas considérée comme une publication d’information politique et générale, c’est-à-dire qui :

apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

consacre la majorité de sa surface rédactionnelle à cet objet ;

présente un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.

L’arrêt du 5 octobre 2020 du Conseil d’État, suite à une procédure que nous avons engagée il y a de nombreuses années, confirme la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse qui affirme que « la revue n’abordait que marginalement l’actualité politique et générale, laquelle suppose d’apporter, de façon permanente et continue, des analyses et commentaires susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique ».

Après bientôt 600 numéros du mensuel Que Choisir, ce dernier ne contribuerait pas à éclairer le « jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique ». Il suffit pourtant de lire nos nombreux articles sur des sujets aussi variés que les substances indésirables présentes dans notre alimentation, l’obsolescence des produits, l’intelligence artificielle ou la crise sanitaire actuelle pour se convaincre du contraire.

Pas de crédit d’impôt

Cette décision du Conseil d’État entraîne une autre conséquence, sur les lecteurs cette fois. Effectivement, pour soutenir le secteur de la presse en grande difficulté, le gouvernement a instauré, à certaines conditions, un crédit d’impôt équivalent à 30 % du prix d’un abonnement dans la limite de 50 €. Parmi ces conditions : la publication doit présenter le caractère de presse d’information politique et générale.

Les abonnés aux publications de Que Choisir ne peuvent donc pas profiter de ce crédit d’impôt, nos publications, malgré leur succès et leur très large diffusion, n’étant pas reconnues comme étant d’information politique et générale.