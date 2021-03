© MKS - stock.adobe.com Reconfinement Comment se faire rembourser ses billets de train ou d'avion

Les sorties à plus de 10 km de chez soi et les déplacements interrégionaux ne sont plus autorisés dans 16 départements à partir de ce vendredi à minuit. Certaines sociétés de transport facilitent le remboursement des billets. Explications.

Quasiment un an jour pour jour après le début du premier confinement, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 18 mars de nouvelles restrictions dans 16 départements : ceux d'Île-de-France et des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. À partir de ce samedi, les déplacements interrégionaux sont interdits. Conséquence : dès l'annonce de Jean Castex, la SNCF a mesuré une multiplication par neuf des demandes de remboursement de billets de train. Alors que circuler en France et à l'étranger reste difficile même pour les habitants de départements non reconfinés, les sociétés de transport ont pour la plupart décidé de prolonger les mesures commerciales exceptionnelles mises en place depuis l'an dernier pour les clients désireux de se faire rembourser.

Annuler un billet de train

Depuis l'an dernier, la SNCF permet l'échange ou le remboursement de la plupart des billets de train. La mesure, prolongée trois fois, court désormais jusqu'au 9 mai 2021 inclus, avec des mesures plus favorables jusqu'au 19 avril, date prévue de la fin du reconfinement.

Billets TGV et Intercités

Jusqu'au 19 avril 2021, tous les billets TGV Inoui, TER en correspondance, Intercités et certains TGV internationaux sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment sur le site ou l'application mobile utilisée pour la réservation. Le remboursement sans frais est possible jusqu'à 60 jours après la date prévue du voyage, mais dans ce cas la demande doit se faire via le formulaire de réclamation SNCF. Utilisez aussi ce formulaire si le processus de remboursement depuis votre compte ne prend pas en compte ces mesures exceptionnelles.

Après le 19 avril, et jusqu'au 9 mai, les billets TGV et Intercités pourront toujours être échangés et annulés sans frais, même ceux qui sont affichés comme non remboursables, mais la demande devra alors être faite moins de trois jours avant le départ. Au-delà, les conditions tarifaires classiques s'appliqueront. Cette règle s'applique aussi pour les TGV entre la France et Bruxelles (hors Thalys et Izy) et entre la France et le Luxembourg, ainsi que pour les billets DB-SNCF en coopération et les TGV Paris-Fribourg. Pour les billets Renfe-SNCF en coopération, la demande peut être effectuée en gare ou via le formulaire de réclamation SNCF.

Ouigo

Pour les voyages du 20 mars au 18 avril, le remboursement ou échange sans frais peut être demandé jusqu’à 1 h 30 avant le départ en remplissant ce formulaire : https://remboursement.ouigo.com/

Entre le 19 avril et le 9 mai, le remboursement sans frais sera uniquement possible si la demande est effectuée 3 jours avant le départ.

TER

En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités, tous les voyages jusqu'au 9 mai 2021 inclus peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu'à 3 jours avant le départ du train. Les voyages TER sans correspondance sont remboursables jusqu'à 1 jour avant le départ, sauf certains tarifs promotionnels.

Eurostar

Les voyages prévus avant le 30 septembre 2021 peuvent être annulés à l'adresse : https://help.eurostar.com/covid19/?lang=fr#/

Le remboursement se fait en bon d'achat, utilisable jusqu'au 30 décembre 2021. Attention, la demande de remboursement doit être effectuée au moins 7 jours pleins avant l’heure du départ.

TGV Lyria

Le remboursement et l'échange sans frais (hors différence de tarif éventuelle) est possible jusqu’au 6 avril 2021 inclus avant le départ du train sur le site de la SNCF, onglet « Mes commandes ». Après le départ du train, il est toujours possible d'en demander le remboursement au service client SNCF.

Thalys

Tous les billets Thalys sont désormais échangeables jusqu'à l'heure du départ, pour toute réservation effectuée entre le 9 mars et le 30 août 2021. Si vous êtes affecté par les mesures de restriction des déplacements, il est possible d'en demander l'échange ou le remboursement auprès du service client Thalys. Le remboursement prend la forme d'un avoir majoré de 15 € ou d'un remboursement classique. La demande de remboursement peut se faire jusqu'à 30 jours après la date de voyage prévue.

Annuler un billet d'avion

Comme lors du second confinement, les compagnies aériennes n'ont pas l'obligation de rembourser les billets des personnes ne pouvant plus voyager du fait des restrictions. Techniquement, il s’agit d’un cas de « no show » classique (non-présentation du passager à la porte d’embarquement). Alors qu’on peut objecter que cette situation est un cas de force majeure, du fait de la décision de l’administration d’imposer un confinement, ce cas de figure n'est pas prévu par la législation. Dans les faits, certaines compagnies permettent aux passagers de modifier les dates de leurs vols ou de se faire rembourser. C’est le cas par exemple d’Air France qui permet en quelques clics de demander le remboursement de tous les vols jusqu'au 31 décembre 2021 jusqu'au jour du départ. Le remboursement se fait directement ou sous forme d'avoir, selon la gamme tarifaire.

Annuler un billet de car

Les deux sociétés de cars longue distance en activité en France, Flixbus et Blablacar (ex-Blablabus) permettent l'annulation des billets. Ils sont remboursés sous forme de bon d'achat, moyennant des frais éventuels.