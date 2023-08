© PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP Train La SNCF propose le paiement en 3 fois… avec frais

Depuis le 8 août, la SNCF permet le règlement des commandes en 3 fois par carte de paiement. Mais attention, contrairement à la plupart des e-commerçants, elle facture ce service. Il vous en coûtera 1,60 %.

Alors que les prix des billets de train augmentent rapidement (5 % en moyenne depuis le début de l’année, selon la SNCF ; et 8,2 % entre juin 2022 et juin 2023 selon l’Insee), la mesure est appréciable : depuis le 8 août, l’opérateur ferroviaire permet d’échelonner le règlement des commandes de plus de 150 € en 3 échéances débitées sur la carte de paiement.

Ce système dit de « paiement fractionné » est très répandu. Un peu plus de la moitié des Français aurait déjà eu recours à cette nouvelle forme de paiement, selon un rapport publié en 2021 par le député LREM Philippe Chassaing. Depuis début mars, il est même possible de régler les amendes forfaitaires délictuelles en plusieurs fois.

Mais attention, alors que chez une majorité des commerçants, le paiement en 3 fois est sans frais, ce n’est pas le cas à la SNCF. Pour en profiter, il vous en coûtera 1,60 % du montant de votre achat – un taux qui pourrait varier dans le temps, prévient la SNCF.

Concrètement, en cas de commande de billets de train pour 300 €, la facture montera à 304,80 € au total :

104,80 € au moment de l’achat (100 € + 4,80 € de frais)

100 € à J+30

100 € à J+60

Simulation pour une commande d’un montant de 261 €.

Les conditions générales d’utilisation d’Alma, le partenaire financier de la SNCF, indiquent qu’en cas d’impayé ou de suspicion de fraude, des pénalités d'un montant égal à 8 % maximum des sommes restant dues pourront être appliquées.

Ce mode de paiement est disponible pour toute commande à partir de 150 € et jusqu’à 999 € tous transporteurs confondus sur les trains (TGV Inoui, Ouigo, Intercités, TER, Lyria, Eurostar, Thalys) et bus (Flixbus et Blablabus).