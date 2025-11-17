N’en jetez plus ! Les métaux des poêles, casseroles et autres Cocotte-Minute peuvent se recycler, et cette ressource intéresse Tefal. La marque a donc mis en place un circuit de récupération des ustensiles de cuisine, grâce à des partenariats avec La Poste et des collectivités locales.

Que faire de vos poêles et casseroles usagées ? Ne les jetez surtout pas dans une poubelle, quelle qu’en soit la couleur – verte, grise ou jaune ! Ces ustensiles doivent être recyclés : les métaux qui les composent peuvent être refondus et réutilisés, en particulier l’aluminium. Mais où les déposer ? Dans une structure de réemploi, comme Emmaüs ou une ressourcerie, si elles sont encore utilisables. Mais si elles sont en mauvais état, vous pouvez désormais les apporter dans une déchetterie ou, mieux, à La Poste !

1 700 points de collecte

Le groupe Seb, propriétaire de Tefal, est à l’origine de cette initiative. Pour démultiplier la collecte et récupérer des métaux à recycler, il a noué des partenariats avec La Poste et des collectivités locales, qui gèrent les déchetteries. Objectif : mettre à disposition de la population des points de collecte à proximité. Cette opération lancée cet été a été finalisée en novembre. Elle aboutit à des bacs mis à disposition dans 850 sites postaux, et autant dans les déchetteries et des distributeurs partenaires (comme Darty).

Ces 1 700 points de collecte répartis dans toute la France sont localisés sur des plans disponibles sur les sites de Tefal et de l’Ademe. « Attention : pour La Poste, les points de collecte ne se situent pas dans les bureaux de poste ouverts au public, mais dans les zones Carré Pro destinées aux professionnels », précise l’industriel. « L’objectif est d’en collecter 20 millions en 2027 », complète Ingrid Tams, responsable Environnement et SRE du groupe Seb, contactée par Que Choisir.

© Groupe Seb Un point de collecte dans une Poste.

Aluminium, Inox et acier

Vous pouvez y déposer votre matériel de cuisine en aluminium, acier, Inox : poêles, casseroles, Cocotte-Minute, woks, sauteuses, moules à tarte et à gâteau, couvercles en métal… Sont proscrits les plats et couvercles en verre, grès ou céramique, ainsi que les ustensiles tels que couteaux, fouets, louches et autres couverts.

Que deviennent-ils ensuite ? « Une fois collectés, ils sont regroupés, triés, broyés – avec une gestion du revêtement (souvent composé de PFAS, lire l’encadré), puis le métal est affiné, et celui de la qualité recherchée par Tefal est laminé pour faire de nouveaux fonds de poêle », explique Guillaume Duparay, vice-président de Seb, chargé de l’économie circulaire. Les matériaux inutilisables sont revendus pour être orientés vers d’autres filières (vélos, automobiles…).