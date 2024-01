Vous pourrez déduire certaines dépenses que vous avez payées en 2023 de vos impôts de 2024, sous forme de réductions ou de crédits d’impôt. Par exemple, vos dons aux œuvres vous ouvriront droit à une réduction de 66 ou 75 %, vos frais d’emploi d’un salarié à domicile à un crédit d’impôt de 50 %, etc.

Le problème, c’est que ces avantages fiscaux n’ont pas été pris en compte pour calculer les impôts qui ont été prélevés à la source sur vos revenus en 2023, si bien que vous en avez trop payés et que le fisc devra vous rembourser de l’argent en juillet 2024. Le cas échéant, il vous en remboursera une partie dès le mois de janvier 2024, sous forme d’avance de réductions d’impôt, afin que vous n’ayez pas à patienter jusqu’à l’été pour récupérer votre dû.

Le calcul de l’avance de réductions d’impôt

Vous recevrez une avance de réductions d’impôt ce mois-ci si vous avez bénéficié de l’un de ces avantages fiscaux en 2023, au titre de dépenses payées en 2022 (ou antérieurement) :

Son montant sera égal à 60 % de ces avantages fiscaux. Par exemple, si vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt pour garde d’enfant de 1 500 € en 2023 (pour 3 000 € de dépenses payées en 2022), l’avance de janvier 2024 sera de 900 €. Si vous avez bénéficié de plusieurs avantages éligibles à ce dispositif en 2023, l’avance sera égale à 60 % de leur montant total. Pour mémoire, le montant moyen de l’avance versée aux contribuables en janvier 2023 a atteint 624 €.

Bon à savoir L’avance sera versée par virement sur votre compte bancaire le 15 janvier 2024. Si le fisc ne connaît pas vos coordonnées bancaires, vous recevrez un chèque par courrier à votre domicile dans le courant du mois.

Attention, si vous avez supporté des dépenses éligibles à l’avance uniquement en 2023 mais pas en 2022, vous ne recevrez rien en janvier 2024. Les réductions et crédits d’impôt correspondants vous seront remboursés en totalité cet été, et ils seront pris en compte pour calculer l’avance à vous verser en janvier 2025. Vous ne toucherez rien non plus si vous avez supporté des dépenses ouvrant droit à des avantages non inclus dans le dispositif, comme la réduction d’impôt pour souscription de parts de PME ou le crédit d’impôt pour installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques dans votre logement. Ces derniers vous seront aussi remboursés intégralement cet été.

Bon à savoir Vous pouvez désormais bénéficier du versement immédiat du crédit d’impôt pour emploi à domicile, et non plus l’année suivante, grâce au service « Avance immédiate » mis en place par l’Urssaf et la Direction générale des finances publiques. Dans ce cas, son montant n’est pas pris en compte pour calculer l’avance de réductions d’impôt à vous verser en janvier.

La régularisation de l’avance de réductions d’impôt

L’avance reçue en janvier 2024 sera soldée cet été, lors du calcul de vos impôts 2024 à partir de votre déclaration de revenus 2023 (à déposer en mai ou juin prochain). Le fisc connaîtra alors le montant des réductions et crédits d’impôt à vous accorder pour vos dépenses payées en 2023, et il pourra vous verser le complément manquant ou vous demander de rembourser l’avance reçue en trop.

Vous aurez droit à un complément de réductions d’impôt en juillet prochain si vos réductions et crédits d’impôt de 2023 sont supérieurs ou égaux à ceux de 2022. À l’inverse, vous devrez rembourser l’avance reçue en trop en septembre prochain si vos réductions et crédits d’impôt de 2023 sont inférieurs à ceux de 2022. Par exemple, si vous avez supporté 3 000 € de frais de garde d’enfant en 2023 comme en 2022, votre crédit d’impôt de 1 500 € sera diminué de l’avance de 900 € reçue ce mois-ci, et vous toucherez le solde de 600 € cet été. En revanche, si vous n’avez supporté que 1 500 € de frais de garde en 2023 contre 3 000 € en 2022, vous n’aurez droit qu’à un crédit d’impôt de 750 € cette année, et vous devrez donc rembourser les 150 € d’avance reçus en trop en septembre.

Bon à savoir Le service « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt » en ligne dans votre espace personnel sur le site des impôts permet de réduire l’avance de réductions d’impôt à recevoir en janvier de l’année suivante. Accessible d’octobre à décembre, il évite aux contribuables dont les dépenses défiscalisantes baissent d’avoir à rembourser en septembre l’avance reçue en trop 8 mois plus tôt. Vous aurez intérêt à l’utiliser en fin d’année si vos dépenses de 2024 éligibles à l’avance sont en baisse !