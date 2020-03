Une facture de 28 € au lieu de 27,99 €, une autre de 25,01 € au lieu de 24,99 €… des abonnés SFR attentifs se plaignent depuis quelque temps des approximations de leur fournisseur d’accès à Internet en matière de facturation. En décortiquant le document, pourtant, tout semble correct. Qu’il s’agisse du tarif de l’offre, de celui des options ou encore du montant des éventuelles remises, tout est bon. Même l’addition de tous ces éléments aboutit à la somme prévue. Mais étrangement, il arrive dans certains cas que le montant total prélevé, lui, soit un peu plus élevé. Un ou deux centimes par facture, la note est loin d’être salée. Mais lorsque le problème se reproduit à plusieurs reprises, c’est un peu gênant. Et surtout c’est illégal.

À en croire SFR, le souci viendrait de « problèmes d’arrondi » liés au « calcul des montants en base hors taxes ». Le problème n’est pas nouveau. Il y a près de 10 ans, nous dénoncions déjà des cas similaires. À l’époque, SFR avait promis de rembourser les sommes facturées abusivement. Cette fois l’opérateur n’évoque pas de remboursement, préférant se retrancher derrière une mention figurant en minuscules caractères sur chaque facture : « Les montants sont arrondis au centième le plus proche. Leur somme peut différer du montant total. » L’opérateur souligne aussi le caractère « exceptionnel » de ce genre d’erreur et assure qu’il arrive dans d’autres cas que les centimes soient retranchés plutôt qu’ajoutés. Reste qu’il est étonnant que SFR ne parvienne pas à facturer le montant exact annoncé à ses abonnés. À notre connaissance, l’opérateur est le seul à qui ce genre de mésaventure arrive.

Étrange facture !

En additionnant le forfait, les options, la location de la box et en retranchant les remises accordées, on obtient bien les 20,15 € inscrits. Le montant prélevé au final est pourtant 2 centimes plus élevé (20,17 €). SFR a beau préciser en tout petit que « les montants sont arrondis au centième le plus proche » et que « leur somme peut différer du montant total », cette pratique est illégale.